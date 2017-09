Diego Costa nie zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Diego Costa nie znalazł się w kadrze Chelsea FC na mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2017/18.

Od kilku miesięcy zawodnik skonfliktowany jest z menadżerem Chelsea Londyn Antonio Conte. Reprezentant Hiszpanii chciał odejść w letnim okienku transferowym do Atletico Madryt. Kluby nie dogadały się jednak odnośnie kwoty transferowej. Mistrz Anglii za transfer 28-latka chciał dostać 53 miliony euro. Włodarze Atletico nie chcieli tyle zapłacić.



Temat transferu może powrócić w styczniu. Do tego czasu Diego Costa ma poważny problem, ponieważ nie może liczyć na regularne występy w drużynie "The Blues", dodatkowo reprezentant Hiszpanii nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2017/18.

W poprzednim sezonie Diego Costa wystąpił w 42 spotkaniach, w których strzelił 22 gole i zaliczył 8 asyst. Jego kontrakt z Chelsea Londyn jest ważny jeszcze przez dwa lata.

