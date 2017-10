Chelsea Londyn - AS Roma 3-3 w Lidze Mistrzów

Po świetnym meczu Chelsea Londyn zremisowała na Stamford Bridge z AS Roma 3-3 w Lidze Mistrzów. "The Blues" pozostali liderem grupy C, a Włosi zajmują drugie miejsce. Łukasz Skorupski, polski bramkarz Romy, oglądał ten pojedynek z ławki rezerwowych.

Chelsea objęła prowadzenie w 11. minucie. Z dystansu przymierzył David Luiz nie dając szans na skuteczną interwencję Alissonowi.

Po pół godzinie Roma miała dobrą okazję do wyrównania, ale Thibaut Courtois obronił strzał Radjy Nainggolana.

Za to prowadzenie podwyższyła Chelsea. W 37. minucie, po stracie piłki przez rzymian na połowie rywala, dwójkową akcję przeprowadzili Eden Hazard i wracający do gry po kontuzji Alvaro Morata, ale to Belg strzelił gola.

Roma odpowiedziała jeszcze przed przerwą, kiedy Aleksandar Kolarov mocnym uderzeniem z pola karnego pokonał Courtois.

Goście się jednak nie poddali i najpierw wyrównali, a potem wyszli na prowadzenie.

W 64. minucie dalekim przerzutem popisał się Federico Fazio, a Edin Dżeko potężnym wolejem trafił do siatki.

W 70. minucie Bośniak po raz drugi trafił na Stamford Bridge. Z rzutu wolnego zacentrował Kolarov, a Dżeko uderzeniem głową nie dał szans Courtois.

To nie był jednak koniec emocji. Na kwadrans przed końcem wyrównał Hazard. Belg wykorzystał świetne dośrodkowanie Pedra i, mimo że nie dysponuje dużym wzrostem, będąc niepilnowany, popisał się celną "główką".

Chelsea Londyn - AS Roma 3-3 (2-1)

Bramki: 1-0 Luiz (11.), 2-0 Hazard (37.), 2-1 Kolarov (40.), 2-2 Dżeko (64.), 2-3 Dżeko (70.), 3-3 Hazard (75.).

