Celtic - PSG 0-5. Rodgers: Graliśmy jak 12-latkowie

Celtic Glasgow doznał najboleśniejszej porażki w europejskich pucharach na własnym boisku, przegrywając z Paris Saint-Germain 0-5 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. "Graliśmy jak 12-latkowie" - ocenił Brendan Rodgers, szkoleniowiec "The Bhoys".

"To już jest poziom, kiedy trzeba zatroszczyć się o piłkę - my tego w pierwszej połowie nie robiliśmy. Graliśmy jak 12-latkowie" - powiedział Rodgers.

"Powinniśmy zaprezentować się lepiej w pierwszych 45 minutach, byliśmy zbyt pasywni, nie stosowaliśmy odpowiednio pressingu i nie pokazywaliśmy się do gry. To była dla nas trudna lekcja. Liga Mistrzów to jest poziom, który może cię wiele nauczyć i dziś się o tym przekonaliśmy" - dodał.

PSG prowadziło do przerwy 3-0, a bramkami podzielił się tercet napastników: Neymar, Kylian Mbappe i Edinson Cavani.

Po zmianie stron goście dołożyli jeszcze dwa gole po - samobójczym trafieniu Mikaela Lustiga i drugim Cavaniego.

Po meczu Neymar, który trafił na Parc des Princes za rekordowe 222 miliony euro, chwalił 18-letniego Mbappe, który też jest nowym nabytkiem paryżan.

"To zawsze zaszczyć grać z wielkimi piłkarzami, nawet jeśli oni są jeszcze bardzo młodzi, jak w tym wypadku" - powiedział Brazylijczyk.

"Dla mnie już jest wielkim graczem, a ma przecież potencjał, aby się rozwijać" - zakończył.

