Borussia - Monaco. Marc Bartra poważnie ranny w rękę. Mecz odwołany przez eksplozje

Piłkarz Borussii Dortmund Marc Bartra został poważnie ranny w rękę i konieczna była nocna operacja. To wynik wieczornych eksplozji obok autokaru z piłkarzami BVB, jadącymi na mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco. Spotkanie przełożono na dziś na 18.45.

Pierwsze informacje mówiły, że podróżujący autokarem Bartra został lekko raniony odłamkami rozbitej szyby. Potem sytuacja się zmieniła.

Krótko przed północą przedstawiciel policji w Dortmundzie powiedział dziennikarzom, że stan poszkodowanego w wyniku eksplozji zawodnika Borussii "został skorygowany z lekko rannego na poważnie rannego". Bartra doznał złamania kości promieniowej oraz urazu nadgarstka i był operowany.

Wczoraj wieczorem dziennikarze "Bilda" pierwsi podali, że przy autobusie, którym piłkarze Borussii Dortmund jechali na Westfalenstadion, doszło do eksplozji. Było to 10 km od stadionu. Sytuacja wyglądała poważnie, a Bartra, hiszpański obrońca gospodarzy, został przewieziony do szpitala.

Oficjalne konto twitterowe BVB potwierdziło te informacje, choć całą sprawę długo nazywało najpierw "incydentem". Tymczasem hiszpańska "Marca" podała, że wybuchy nastąpiły obok autobusu i Bartra został poraniony przez rozbitą szybę.



Canal Plus Sport, powołując się na informacje Łukasza Piszczka, dodał, że Bartra ma rozciętą rękę.

Informację o urazie Bartry potwierdzał też jego ojciec Jose. - Nie znamy szczegółów. Coś mu się stało w rękę, wygląda na to, że została rozcięta odłamkami szkła. Czekamy na dalsze informacje - mówił agencji EFE.

Bartra przeszedł operację i zapewne czeka go dłuższa przerwa w grze.



