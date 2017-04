Borussia - Monaco. Kamil Glik: Nie widziałem uśmiechu na twarzy Łukasza Piszczka

- Na śliskiej murawie, gdy atakuje się piłkę na całego, to nigdy nie ma kontroli, czy atak będzie udany, czy nie, ale z tego, co kojarzę, to dwie ważne, udane interwencje miałem - mówił po pokonaniu Borussii Dortmund 3-2 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, obrońca AS Monaco i reprezentacji Polski Kamil Glik.

Zdjęcie Kamil Glik (C) w meczu z Borussią Dortmund /Friedemann Vogel /PAP/EPA Liga Mistrzów Borussia Dortmund - AS Monaco 2-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

W prestiżowej gazecie "France Football" wyższa notę od Kamila Glika (7) dostał tylko zdobywca dwóch goli Kylian Mbape (8).



Kamil Glik, w rozmowie z reporterami stacji Canal Plus, powiedział po meczu:

- Cała sprawa z zamachem na piłkarzy BVB jest przykra. Dla nas wszystkich, dziennikarzy, ludzi, którzy tu przyjechali, innych piłkarzy. Bezpośrednio nas nie dotknęło, ale mogło. Cały czas się o tym rozmawia. Wczoraj do późnego wieczora. Nie było łatwo zasnąć. Trzeba było grać mecz. W dzisiejszym świecie takie coś się zdarza, oby jak najrzadziej, ale trzeba z tym żyć.

- Powiedziałem Łukaszowi Piszczkowi po meczu, żeby był sobą. Nie widziałem ani przez moment w tym spotkaniu, ani przed meczem, uśmiechu na jego twarzy, Smutna sytuacja, bo znam go od lat, to wesoły człowiek, a teraz nie był sobą.

- Nie ma porównania między pierwszą połową a drugą. W drugiej od początku inicjatywę oddaliśmy Borussii. Pierwsza była na nasze konto, w drugiej było już gorzej. Wywozimy jednak cenne zwycięstwo

- Gdy weszli rezerwowi Borussii zrobiło się ciaśniej u nas w obronie. Rywale zaatakowali większą liczbą piłkarzy i zepchnęli nas do defensywy. Bokami dośrodkowywali i musieliśmy uważać, ale skończyło się po naszej myśli

- Najcięższe piłki dla obrońców to te po mokrej murawie, gdzie było ślisko, a szybka była piłka, ale potrzeba trochę szczęścia. Miałem dwa ważne wślizgi, dobre interwencje.

- Po pierwszym meczu procentowo jest 60 na 40 dla nas. Bo to pierwsza połowa była dla nas, czyli pierwszy mecz. Mamy rewanż u siebie, gdzie nie zwykliśmy przegrywać w LM. Teraz czeka nas mecz w lidze, a przede wszystkim dla nas liga się liczy. Potem LM, a jeszcze czekają nas spotkania pucharowe. Trzeba też trochę odpoczywać.