Borussia - Monaco. Czy piłkarze podniosą się psychicznie?

Przeniesione na dziś na 18.45 spotkanie Ligi Mistrzów może być trudnym wyzwaniem dla graczy Borussii Dortmund, a także dla zawodników AS Monaco. Wczoraj wieczorem szok wywołały eksplozje w okolicy autokaru graczy BVB. Spotkanie nie doszło do skutku.

Zdjęcie Piłkarze Borussii Dortmund po eksplozjach obok autokaru /AFP

Na miejscu wtorkowego zdarzenia przez całą noc byli policjanci.

W zdarzeniu ranne zostały dwie osoby. Hiszpański obrońca Marc Bartra przeszedł operację złamanej i zranionej przez szkło ręki. Poszkodowany został także policjant, który jechał na motorze przed autokarem.

Na miejscu, gdzie doszło do wybuchów nadal pracuje policja; szuka wszelkich śladów - w autokarze, wokół niego oraz w dużym promieniu od zdarzenia.

Już we wtorek wieczorem poinformowano, że był to celowy atak na drużynę BVB, a w pobliżu zdarzenia znaleziono pismo, którego autorzy przejmują za niego odpowiedzialność. Nie wiadomo, co w nim było napisane, ani w jakim języku.

Podczas gdy służby pracują na miejscu i rozważają wszelkie możliwe scenariusze, piłkarze muszą poradzić sobie z traumą. Napięty terminarz spowodował, że mecz musi odbyć się zaledwie 22 godziny po wybuchach.

- To trudne emocjonalnie. Robimy wszystko, by zawodnicy skupili się na futbolu i nie myśleli o tym, co się wydarzyło. To nie jest jednak łatwe. Nie można z minuty na minutę wymazać z głowy tego, co się stało - zapewnił szef klubu Hans-Joachim Watzke.

Na środowy termin musiały zgodzić się oba kluby oraz UEFA. Dyskusja nie trwała długo.

- Nie mieliśmy innego wyjścia. Terminarz i tak jest bardzo napięty, choć oczywiście późniejsze rozegranie meczu pewnie byłoby dla nas lepsze - przyznał rzecznik prasowy BVB Sascha Fligge i dodał, że wszyscy zagrają dla Bartry. Mam nadzieję, że w tych trudnych chwilach cała rodzina BVB pokaże, że może być bardzo solidarna. Wszyscy będziemy też myślami z Markiem - powiedział.

Bartra doznał złamania kości promieniowej ręki i urazu nadgarstka. Jest po operacji. - Trzymamy mocno za niego kciuki i mamy nadzieję, że szybko do nas wróci - skomentował obrońca drużyny Marcel Schmelzer.

Nie tylko jednak dla piłkarzy, ale także dla policji wieczorny mecz będzie sporym wyzwaniem.

- Spotkanie będzie miało wzmocnione środki bezpieczeństwa - zarówno na miejscu, na stadionie, jak i zrobimy wszystko, by uchronić przed kolejnymi atakami obie drużyny - zapewniła rzeczniczka prasowa policji w Dortmundzie Nina Vogt.

Początek meczu zaplanowano na 18.45. Piłkarzem BVB jest Łukasz Piszczek, a w barwach AS Monaco występuje Kamil Glik.

Niespotykaną na co dzień solidarnością popisali się kibice. Przez całą noc na mediach społecznościowych były wrzucane zdjęcia, na których fani obu drużyn spędzali razem czas. Zwolennicy Borussii niemal od razu po wiadomości, że spotkanie zostanie przełożone ofiarowali poprzez internet pomoc w znalezieniu noclegu. Często przygarniali kibiców Monaco do własnych domów i mieszkań.