Borussia Dortmund - Real 1-3. Ronaldo: Moje liczby mówią za siebie

Cristiano Ronaldo strzelił dwa gole dla Realu Madryt, który pokonał na wyjeździe Borussię Dortmund 3-1 w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Portugalczyk we wtorek rozegrał 400. mecz dla "Królewskich" i 150. w europejskich pucharach.

"Bardzo się cieszę z postawy Cristiana... ponownie! Jestem zadowolony z gry Ronalda i Garetha Bale'a" - powiedział po meczu Zinedine Zidane, trener Realu. Walijczyk zdobył pierwszą bramkę na Signal Iduna Park.

Sam Ronaldo odniósł się natomiast do krytykujących go ludzi. 32-letni napastnik na początku sezonu pauzował przez pięć meczów za czerwoną kartkę, którą zobaczył w Superpucharze Hiszpanii. Gdy wrócił to w dwóch spotkaniach ligowych nie strzelił jeszcze gola. Jest natomiast skuteczny w Lidze Mistrzów, gdzie zdobył już cztery bramki w bieżących rozgrywkach.

"Wydaje się, że w każdym pojedynku muszę pokazywać, kim jestem" - stwierdził Portugalczyk na antenie Atresmedia.

"Jestem zdziwiony tym, co myśli o mnie opinia publiczna, ale moje liczby mówią za siebie, jestem przykładnym profesjonalistą i zawsze mam czystą głowę. Krytyka się jednak zwiększa" - dodał.

Real we wtorek odniósł pierwsze zwycięstwo w Dortmundzie w europejskich pucharach - w siódmym meczu.

"Trudno jest grać na stadionie, gdzie się jeszcze nigdy nie wygrało, dlatego to zwycięstwo jest dla nasz ważne, a cały mecz, od początku do końca, był dobry w naszym wykonaniu" - stwierdził Zidane.

"Dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce i to był klucz. Borussia zagrała imponująco, jak zawsze, ale dobrze sobie z tym radziliśmy" - dodał szkoleniowiec obrońców Pucharu Europy.

"Przed meczem rozmawialiśmy o tym, jak bardzo chcemy wygrać w Dortmundzie. Zrobiliśmy to, co przekazał nam trener, zespół był fenomenalny, stwarzał okazje, a nie jest łatwo strzelić takiej drużynie trzy gole. Zagraliśmy dobrze" - powiedział Ronaldo.