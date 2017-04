Borussia - AS Monaco. Książę Albert: Sport nie może zostać zakładnikiem

"To, co się stało jest straszne i obrzydliwe. Sport nie może stać się zakładnikiem" - powiedział książę Monako Albert II, który był na stadionie w Dortmundzie, kiedy dowiedział się, że doszło do wybuchów przy autokarze wiozącym piłkarzy Borussii na ćwierćfinał Ligi Mistrzów z AS Monaco.

Zdjęcie Książę Albert /AFP

"Tu chodzi wyłącznie o futbol i musimy o tym pamiętać. Nie wolno nam pozwolić na to, by sport stał się czyimkolwiek zakładnikiem. To straszne i obrzydliwe, co się stało" - skomentował w rozmowie z portalem sport1.de.

We wtorek ok. 19.15 doszło do trzech wybuchów przy autokarze wiozącym piłkarzy BVB, w tym Łukasza Piszczka na mecz. Spotkanie zostało przełożone na środę na 18.45. Ranny został hiszpański obrońca Marc Bartra, który przeszedł operację ręki i przebywa w szpitalu oraz policjant, jadący na motorze przed autobusem.

Piłkarze BVB mają przed południem się spotkać w klubie. Przy rozmowie i przygotowaniach ma być obecny także psycholog. "Ci, co przechodzą traumę, nie powinni grać" - uważa specjalista, na którego powołuje się gazeta "Bild".