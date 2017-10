Bayern. Robert Lewandowski: Wróciliśmy na właściwe tory

- Można powiedzieć, że powoli, jak nie już, wróciliśmy na właściwe tory - powiedział Robert Lewandowski na antenie Canal + po zwycięstwie Bayernu Monachium nad Celtikiem Glasgow 3-0 w Lidze Mistrzów.

Zdjęcie Robert Lewandowski "główkuje" w meczu z Celtikiem /AFP Liga Mistrzów Bayern Monachium - Celtic Glasgow 3-0 w Lidze Mistrzów

Bawarczycy pod wodzą Juppa Heynckesa zanotowali die wygrane, w Bundeslidze z SC Freiburg 5-0 i wczoraj z "The Bhoys".



- Cieszy kolejne zwycięstwo, tym bardziej, że w pierwszej połowie graliśmy naprawdę dobrą piłkę, stwarzaliśmy sytuacje, strzeliliśmy dwa gole i wszystko mieliśmy pod kontrolą. Można powiedzieć, że powoli, jak nie już, wróciliśmy na właściwe tory. Tego od siebie oczekiwaliśmy, że będziemy grać tak, jak ostatnio w Bundeslidze, czy teraz w Lidze Mistrzów - mówił polski napastnik.

"Lewy" tym razem gola nie strzelił, choć raz trafił do siatki, ale zarówno w tym przypadku, jak i jego podaniu do Thiago, kiedy ten zdobył bramkę, ale wcześniej Polak miał wygarnąć piłkę już zza linii końcowej, sędzia Siergiej Karasjew raczej się pomylił.



- Tak myślałem. Na boisku nie ma czasu na głębsze analizy. Szkoda, że sędzia podjął takie decyzje. Takie są jednak mecze. Czasami można grać dobrze, a czegoś zabraknie. Z Celtikiem graliśmy dobrze, stwarzaliśmy sytuacje i 3-0 to minimalny wynik, jaki powinien być. Mogliśmy zdobyć jeszcze dwie albo trzy bramki i go podwyższyć - stwierdził Lewandowski.

Dlaczego więc Bayern nie strzelił więcej goli?



- Ciężko powiedzieć od czego to zależało. Czasami takie mecze się zdarzają - taki dzień, decyzje, trochę szczęścia, różne elementy wpływają na to, ale z drugiej strony najważniejsze jest zwycięstwo, że po ostatniej porażce w Lidze Mistrzów wygraliśmy i możemy myśleć co dalej. Najważniejsze dla nas, żebyśmy wrócili na właściwe tory i grali tak jak wcześniej, czyli kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa - przyznał Polak.

Od 6 października nowym trenerem mistrza Niemiec jest Heynckes, który był już wcześniej jego trenerem, a w 2013 roku wygrał z klubem Ligę Mistrzów.



- Wie, czego chce, wie, co chce nam przekazać. Skupia się na małych elementach, na szczegółach, co też jest ważne. Wydaje mi się, że z biegiem czasu będziemy jeszcze bardziej się rozumieli, bardziej wiedzieli, co mamy grać i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna i będzie przebiegać jeszcze lepiej niż do tej pory - powiedział Lewandowski.

