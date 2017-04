Bayern - Real. Występ Lewandowskiego zagrożony? Polak już trenuje

Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, Robert Lewandowski wrócił dziś do treningu z drużyną Bayernu i prawdopodobnie będzie gotowy na środowy mecz z Realem. Wcześniej menedżer "Lewego" Cezary Kucharski, w rozmowie z Maciejem Jermakowem z RMF FM, mówił, że występ Polaka jest zagrożony.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Lewandowski zmaga się z urazem barku, którego nabawił się w sobotnim hitowym starciu z Borussią Dortmund. Bayern wygrał 4-1, a Polak zdobył dwie bramki, ale musiał opuścić boisko przed końcem meczu.

Zaraz po meczu z BVB Lewandowski zapewniał, że to niezbyt groźna kontuzja i na ćwierćfinał z Realem będzie gotowy. Wczoraj trenował tylko indywidualnie, ale dziś wrócił już do zajęć z drużyną i wygląda na to, że jednak będzie gotowy do gry.



- Uraz barku jest bardzo trudny do wyleczenia w tak krótkim czasie, to skomplikowany staw. Potrzeba na to czasu - mówił wcześniej Kucharski, twierdząc, że występ "Lewego" jest zagrożony.

- Lekarze do samego końca będą walczyli, by Robert zagrał w tym meczu, na szczęście jest on otoczony najlepszą opieką. Szansa jest - zaznaczył menedżer napastnika Bayernu.

Kucharski skomentował też słowa innego agenta Lewandowskiego. Maik Barthel stwierdził w rozmowie z "Bildem", że Lewandowski był celowo faulowany przez graczy Borussii.



- Na pewno na Roberta gracze Borussii się specjalnie sprężali. Ale to też wynika z sytuacji Roberta. Z jego skuteczności i liczby bramek, które zdobywa. Nie sądzę, żeby chcieli mu zrobić krzywdę, chcieli mu po prostu uprzykrzyć życie - powiedział Kucharski.



