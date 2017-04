Bayern - Real Madryt. Robert Lewandowski nie zagra z "Królewskimi"

Jak informuje niemiecki „SportBild” Robert Lewandowski nie zagra z Realem Madryt. Polaka ma zabraknąć w składzie Bawarczyków na ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów z powodu kontuzji.

Zdjęcie David Alaba i Robert Lewandowski na treningu przed meczem z Realem. /AFP

Robert Lewandowski urazu nabawił się w ligowym meczu z Borussią Dortmund. Napastnik ma problemy z barkiem.

O tym, że Polaka zabraknie w starciu z Realem Madryt na Allianz Arenie jako pierwszy poinformował na Twitterze dziennikarz "Bildu" Christian Falk.

Uraz Lewandowskiego nie jest bardzo poważny. Polak na rewanż z Realem Madryt (18 kwietnia) ma być już gotowy.

Za Lewandowskiego w ataku Bayernu pojawi się najpewniej, powracający po kontuzji, Thomas Mueller.

- Jeśli Robert będzie odczuwał ból, nie zagra - zapowiedział na konferencji prasowej przed meczem Carlo Ancelotti.

- To nie zmieni jednak naszej strategii i nie osłabi pewności siebie. Wiemy, że to ważny zawodnik, ale możemy być mocni również bez niego. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - zaznaczał trener Bawarczyków.

Mecz Bayernu z Realem Madryt odbędzie się o godzinie 20.45. Transmisja w Canal +.

