Bayern Monachium złożył skargę do UEFA

Nie milkną echa rewanżowego meczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów Real Madryt - Bayern Monachium. Klub z Allianz Arena złożył skargę do UEFA na działania hiszpańskiej policji przeciwko kibicom mistrza Niemiec.

Według niemieckiego klubu, w przerwie spotkania doszło do ataków hiszpańskiej policji na kibiców Bayernu. Klub z Monachium zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat w tej sprawie.



"Bayern ocenia działania hiszpańskiej policji jako przesadne i całkowicie nie na miejscu. Klub złożył skargę do UEFA w tej sprawie i zażądał wyjaśnień ze strony hiszpańskiej policji" - czytamy w komunikacie.



"Policjanci pojawili się w sektorze i otoczyli część kibiców Bayernu. Następnie w ruch poszły pałki. Fani Bayernu nic nie zrobili. Wydaje się, jakby policja celowo szukała konfrontacji. Na początku drugiej połowy wszystko sytuacja się uspokoiła" - mówił na łamach "Bilda" jeden ze świadków zdarzenia.



Bayern przegrał po dogrywce 2-4 i odpadł z rywalizacji. Bawarczycy mieli wiele pretensji do sędziego spotkania Viktora Kassaia. Węgierski arbiter niesłusznie wyrzucił z boiska Artura Vidala w końcówce regulaminowego czasu gry, a w dogrywce uznał gola Cristiana Ronalda ze spalonego.

