Bayern Monachium cieszy się z powrotu Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie zagrał w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Realem Madryt (1-2), ale w rewanżu wyjdzie na boisko w podstawowym składzie. Klubowe media Bayernu Monachium w oryginalny sposób zapowiedziały jego powrót.

Zdjęcie Robert Lewandowski na Santiago Bernabeu /AFP

Gdy Bayern Monachium ogłosił skład na mecz z Realem Madryt na Santiago Bernabeu, klubowe media błyskawicznie zamieściły w sieci nietypowe zdjęcie Roberta Lewandowskiego.

Polak przypomina na nim Supermana, bohatera popularnych kreskówek. Lewandowski występuje w czerwonym kostiumie, z wielkim herbem Bayernu na piersi i potężną klamrą od paska z literą "L".



Całość podpisana jest krótkim: "On wraca!", a media klubowe zachęcają do interakcji pod hashtagiem #LewanGOALski.



Nic dziwnego, że powrót "Lewego" jest w Monachium tak wyczekiwany. Piłkarz nie zagrał w pierwszym meczu, a gra Bayernu zupełnie się nie układała. Kibice niemieckiego klubu są zgodni - tylko Lewandowski może pomóc drużynie, by ta odrobiła straty i awansowała do półfinału Ligi Mistrzów.



Media na całym świecie przypominają też wyczyn Lewandowskiego sprzed kilku lat, kiedy jeszcze w barwach Borussii Dortmund strzelił Realowi cztery gole.



