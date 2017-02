Bayern Monachium - Arsenal Londyn w Lidze Mistrzów. Na żywo

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie gra z Arsenalem Londyn w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dołącz do naszej relacji na żywo z tego wydarzenia!

Bayern Monachium wygrał 15 ostatnich meczów u siebie w Lidze Mistrzów. Od początku tego roku drużyna Carlo Ancelottiego nie imponuje jednak formą. Ma problemy z płynną grą, a jej ofensywa nie jest tak groźna jak jeszcze jesienią.



- Arsenal to bardzo mocny zespół. Mają w składzie dobrych zawodników, jak Alexis Sanchez, Mesut Oezil czy Theo Walcott - chwalił rywali na poniedziałkowej konferencji prasowej Ancelotti, trener Bayernu.



Arsenal w ostatniej kolejce Premier League pokonał 2-0 Hull City Kamila Grosickiego. Tym razem piłkarze z Londynu będą musieli wyeliminować z gry innego Polaka - Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej reprezentacji po raz kolejny znalazł się w wyjściowym składzie monachijczyków.



Początek meczu o godz. 20.45. By przejść do relacji na żywo, kliknij hiperłącze nad tekstem. Spotkanie można oglądać w stacji Canal Plus.



