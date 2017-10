Bayern Monachium zdaje się wracać na właściwe tory po przejęciu zespołu przez trenera Juppa Heynckesa. Bawarczyków czeka w środę test w Lidze Mistrzów, w której ich rywalem będzie Celtic Glasgow. Mikael Lustig, as szkockiego zespołu, obawia się głównie Roberta Lewandowskiego i Arjena Robbena.

Celtic jest niepokonany w szkockiej ekstraklasie (7 zwycięstw i 2 remisy, bramki 21-5) i z 23 punktami na koncie otwiera tabelę. Rozgrywki Ligi Mistrzów rozpoczął od klęski 0-5 z PSG i to na własnym stadionie, ale w drugiej kolejce rozbił Anderlecht w Brukseli 3-0.

Teraz kolejne wielkie wyzwanie - wizyta na Allianz-Arenie, gdzie Bayern Monachium będzie chciał ogłosić fanom i rywalom, że przezwyciężył kryzys.

Przed środowym starciem obrońca ekipy z Glasgow - Mikael Lustig komplementował ekipę z Bawarii i przyznał, że najbardziej obawia się Roberta Lewandowskiego i Arjena Robbena.

"Strzelecki rekord Roberta Lewandowskiego jest absurdalny. Jest chyba najlepszym piłkarzem na swojej pozycji na świecie" - ocenił szwedzki piłkarz dla thescottishsun.co.uk.

"Czy w rozgrywkach w Niemczech, czy w europejskich pucharach, jedna okazja może wystarczyć mu, żeby strzelił gola, więc musimy bardzo uważać" - podkreślił obrońca.

Dodał, że "Lewy" nie jest jedynym zawodnikiem światowej klasy w Bayernie i wskazał na Arjena Robbena.



"Widziałem go we wtorek, gdy grałem w reprezentacji Szwecji przeciwko Holandii. Strzelił dwa gole, więc chyba jest w formie. Będzie wielkim zagrożeniem. Wielokrotnie miał problemy spowodowane kontuzjami, ale kiedy jest w swojej najwyższej dyspozycji, to jest najlepszym skrzydłowym na świecie" - wychwalał Holendra 30-letni obrońca Celtiku.

Zdaniem Lustiga, Bayern jest gorszym o klasę zespołem od PSG, od którego Celtic dostał solidne lanie na początek rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów. Szwed nie przekreśla jednak szans Bawarczyków na wygrali prestiżowych rozgrywek.



"Jeśli Bayern będzie grał swój futbol i odzyska pewność siebie, to nadal będzie jednym z kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów" - ocenił Lustig.

