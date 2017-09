Bayern - Anderlecht 3-0. Robert Lewandowski: Powinniśmy grać szybciej

Robert Lewandowski strzelił gola, a Bayern Monachium pokonał Anderlecht Bruksela 3-0 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów, ale mistrzowie Niemiec nie zachwycili. Zdaniem polskiego napastnika, Bayern powinien grać szybciej.

- Strzeliliśmy bramkę i wszystko dobrze wyglądało, ale nie zdobyliśmy szybko drugiej i sami jesteśmy sobie winni - ocenił po meczu w wywiadzie dla stacji Canal+.

- W Lidze Mistrzów, jak nie strzela się drugiej bramki grając z przewagą jednego zawodnika, to do końca trzeba być skoncentrowanym. Gdybyśmy wcześniej strzelili, to wynik byłby wyższy - powiedział "Lewy".

Bayern nie rozpoczął dobrze spotkania. Dopiero po kwadransie, a więc gdy rywale grali już w dziesięciu, częściej wypracowywał sytuacje strzeleckie.

- Przez pierwsze piętnaście minut miałem inne zadania, później stwierdziłem, że nie ma sensu stać z trójką obrońców, bardziej zacząłem wychodzić po piłkę i sytuacje zaczęły się pojawiać. Powinniśmy szybciej szukać gry i tempo też powinno być wyższe - przekonywał Lewandowski.

Napastnik Bayernu nie chciał rozmawiać o głośnym wywiadzie, jakiego niedawno udzielił, krytykując politykę transferową Bayernu. - Po prostu wyraziłem swoje zdanie - powiedział.

Nie chciał zdradzić, czy klub ukarał go za stanowczą opinię rozmijającą się z filozofią szefów klubu. - Nie ma tam wielkiej krytyki - dodał.

