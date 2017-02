Bayer 04 Leverkusen - Atletico Madryt 2-4 w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Piłkarze Atletico Madryt są bardzo bliscy awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym starciu 1/8 finału pokonali Bayer w Leverkusen 4-2. Rewanż rozegrany zostanie 15 marca w Madrycie.

Bayer dobrze rozpoczął, ale Atletico było zabójczo skuteczne i już w 25. minucie miało dwubramkową zaliczkę.

Goście zaczęli bardzo uważnie w obronie, długo trzeba było czekać na ich pierwszą akcję, ale gdy już atakowali, to pod bramką "Aptekarzy" było bardzo groźnie.

W 13. minucie gospodarzy uratowała poprzeczka, gdy Wendell niezgrabnie przeciął dośrodkowanie Filipe Luisa. Gospodarze błyskawicznie odpowiedzieli i przed szansą stanął Kevin Kampl, lecz jest strzał został zablokowany.



Cztery minuty później Saul Niguez ograł rywala na prawym skrzydle i oddał zaskakujący strzał sprzed obrońcy, a piłka wpadła w "okienko". Gol-marzenie!

Piłkarze Atletico wyczekiwali na kolejną okazję do kontry i szybko się doczekali. Wpadkę zaliczył Aleksandar Dragović, a Kevin Gameiro wykorzystał kiks rywala "zakręcił" obrońcą i odegrał na czystą pozycję do wbiegającego w pole karne Antoine'a Griezmanna. Reszta była formalnością. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki.

Bayer wciąż próbował. W 29. minucie niewiele zabrakło, a Koke strzeliłby "samobója". Po chwili piękną paradą gości uratował Miquel Moya broniąc strzał Kampla.



Ekipa z Madrytu po raz kolejny skontrowała w 34. minucie i Griezmann znów strzelał w sytuacji sam na sam, ale tym razem kapitalnie interweniował Bernd Leno.

Trzy minuty po zmianie stron kontra Bayeru zamieniła się w atak pozycyjny, piłka trafiła na prawe skrzydło, skąd dośrodkował Henrichs, a Bellarabi wygrał walkę o pozycję i strzałem z bliska nie dał szans bramkarzowi.



Szybko odpowiedzieć mógł Gameiro, ale trafił w poprzeczkę.

W 59. minucie Dragović popełnił kolejny kosztowny błąd - powalił Gameiro na murawę w polu karnym i sędzia nie miał wątpliwości - "jedenastka"! Francuz pewnie wykorzystał okazję.

Dziesięć minut później, gdy z lewego skrzydła dośrodkował Julian Brandt, niepewnie interweniował Moya. Zamiast złapać piłkę, nabił Stefana Savicia i przewaga Atletico stopniała do jednego gola.



"Aptekarze" starali się mocno przycisnąć i sam Javier Hernandez miał przynajmniej trzy okazje, ale szczęście dopisywało gościom.

W 87. minucie Szime Vrsaljko dośrodkował z prawej strony, a Fernando Torres kapitalną "główką" nie dał szans Leno.

Bayer Leverkusen - Atletico Madryt 2-4 (0-2)

Bramki: 0-1 Saul (17.), 0-2 Antoine Griezmann (25.), 1-2 Karim Bellarabi (48.), 1-3 Kevin Gameiro (58-karny), 2-3 Stefan Savić (68. samobójcza), 2-4 Fernando Torres (86.).

Sędzia: William Collum (Szkocja).

