Barcelona - Paris Saint-Germain. "Lionel Messi to kosmita"

W środę FC Barcelona rozegra rewanżowy mecz Ligi Mistrzów przeciwko PSG. "Dumę Katalonii" czeka niezwykle trudne zadanie, ponieważ w pierwszym spotkaniu uległa mistrzom Francji aż 0-4.

Ekipa Luisa Enrique podejdzie jednak do starcia w dobrych humorach, opromieniona wysokim zwycięstwem 5-0 nad Celtą Vigo w 26. kolejce Primera Division. John Guidetti, gwiazda "Celestes", przyznał, że jeśli Barcelona zaprezentuje się równie dobrze w środowym meczu Champions League, może odrobić stratę z Paryża. Do triumfu ma ją poprowadzić Lionel Messi, który z Celtą strzelił dwa gole, a przy dwóch kolejnych zaliczył asysty.



"Wszystko będzie możliwe, jeżeli z PSG zagrają tak, jak z nami. A Messi to kosmita. Gdy jest w formie, nie da się go zatrzymać. Poza tym rewanż odbędzie się na Camp Nou, a na tym stadionie trudno jest wygrać" - cytuje "Aftonbladet".



Wiary w swój były klub nie traci także Pep Guardiola. Szkoleniowiec Manchesteru City powiedział niedawno, że jeśli jest drużyna, która byłaby w stanie odrobić tak wielką stratę, to jest nią właśnie "Duma Katalonii".

