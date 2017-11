Atletico Madryt. Gabi: Liga Europejska to dla mnie gówno

- Na ten moment Liga Europejska to dla mnie gówno, chociaż wcześniej te rozgrywki wiele mi dały - przyznał kapitan Atletico Madryt, Gabi Fernandez po remisie z Karabachem Agdam, który może utrudnić drużynie z Hiszpanii walkę o awans.

We wtorek drużyna z Madrytu niespodziewanie zremisowała u siebie z azerskim Karabachem Agdam i wobec zwycięstwa Romy z Chelsea Londyn (3-0) mocno skomplikowała sobie sytuację w fazie grupowej.

Atletico ma zaledwie trzy punkty. Prowadzi Roma z ośmioma "oczkami", punkt mniej ma druga Chelsea.

Głos po meczu zabrał kapitan "Los Colchoneros" - Gabi Fernandez, który dość stanowczo powiedział, co sądzi o Lidze Europejskiej, w której wiosną może występować "Atleti".

- Na ten moment Liga Europejska to dla mnie gówno, chociaż wcześniej te rozgrywki wiele mi dały - odparł zapytany o relegację do UEFA Europa League.

- Najbardziej boli mnie to, że sprawa awansu nie jest już wyłącznie w naszych rękach. W następnej kolejce musimy spróbować pokonać Romę i liczyć na to, że Karabach urwie punkty Chelsea. W tej chwili jesteśmy poza fazą pucharową. Możemy to zmienić, ale przed nami daleka droga - ocenił.



- Jesteśmy tymi samymi zawodnikami zarówno po wygranych, jak i po porażkach. Podobnie jest z trenerem, sztabem czy kibicami... Musimy dalej ciężko pracować i wyciągnąć coś z tych doświadczeń - dodał Hiszpan w rozmowie ze "Sportem".



Kapitan Atletico stwierdził, że jego zespół był bardzo słaby w starciu z Azerami i pomimo chęci - nie zdołał odwrócić losów spotkania.

