Atletico - Bayer 0-0. "Los Colchoneros" czwarty raz z rzędu w ćwierćfinale LM

Jan Oblak w drugiej połowie uratował Atletico Madryt, które remisując na Vicente Calderon z Bayerem Leverkusen 0-0, awansowało do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu "Aptekarze" przegrali 2-4.

Zdjęcie Jan Oblak (z piłką) /AFP Liga Mistrzów Atletico Madryt - Bayer Leverkusen 0-0 w 1/8 finału Ligi Mistrzów

"W drugiej połowie mieliśmy wspaniałe okazje do strzelania gola. Gdybyśmy je wykorzystali, to moglibyśmy mieć szansę na awans. To po prostu wstyd, że pierwszy mecz przegraliśmy tak wysoko, ale bezbramkowy remis w Madrycie dodał nam pewności siebie" - przyznał Kevin Volland, napastnik Bayeru.

Sam Volland w jednej akcji powinien nawet dwa razy umieścić piłkę w siatce, ale dobijając strzał Juliana Brandta, który był w sytuacji sam na sam, dwa razy został zatrzymany przez słoweńskiego bramkarza.

"Czasami bronisz trzy strzały w jednej akcji, a czasami tracisz gola już po pierwszym. Trudno to wyjaśnić. Zobaczyłem piłkę i po prostu broniłem. Zareagowałem szybko i wszystko ułożyło się po mojej myśli" - tłumaczył Oblak.



"Dzisiaj wyglądaliśmy zdecydowanie pewniej operując piłką. Oczywiście chcieliśmy awansować, ale to był krok w dobrym kierunku i piłkarze mogą być z siebie dumni" - pozytywów szukał Tayfun Korkut, trener Leverkusen.

"Oczywiście jesteśmy zawiedzeni, ale możemy wynieść wiele pozytywów z tego meczu" - dodał Brandt, skrzydłowy "Aptekarzy".

Zadowolony z awansu był Oblak.

"Fani Atletico zdają sobie sprawę, że to wielki wyczyn awansować do czwartego z rzędu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Chcemy dokonać wielkich rzeczy" - powiedział bramkarz Atletico.

Podopieczni Diego Simeone w ostatnich latach dwa razy byli w finale tych rozgrywek - 2014, 2016. Czas w końcu na kolejny krok?