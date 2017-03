AS Monaco - Manchester City 3-1 w 1/8 finału LM. Awans zespołu Glika!

AS Monaco, bez Kamila Glika w składzie, pokonało Manchester City 3-1 i wyeliminowało angielski klub z Ligi Mistrzów! W obu meczach padło aż 12 bramek! Monaco zagra w ćwierćfinale.

Zdjęcie Piłkarze AS Monaco cieszą się po bramce z Manchesterem City /AFP

Monaco - Man City w LM. Zobacz zapis relacji na żywo!

Reklama

Byliśmy też na urządzeniach mobilnych!



- Nie będzie to nudny mecz, bo jedna ze stron będzie musiała zaryzykować. Pierwsze spotkanie pokazało, że obrona nie jest najmocniejszą stroną obu stron, więc szykuje się spektakl z kilkoma golami - mówił przed meczem na antenie Canalu Plus Kamil Glik.

Reprezentant Polski w tym meczu nie zagrał, bo pauzował za żółte kartki. Z powodu urazu spotkanie opuścił też Radamel Falcao.

Gospodarze potrafili jednak wypełnić luki po stracie dwóch kluczowych graczy. Grali znakomicie, a pierwsza połowa to popis determinacji, ambicji, techniki i woli zwycięstwa.

Już w 8. minucie na 1-0 trafił Kylian Mbappe Lottin. Rewelacyjny 19-latek wykorzystał świetne podanie Bernardo Silvy, ale trzeba przyznać, że wcześniej znakomitą pracę wykonał lewy obrońca Benjamin Mendy, który wypracował tę bramkę.

W 30. minucie Mendy znów podłączył się do akcji ofensywnej i dokładnie zagrał z lewej strony na środek pola karnego. Tam Raheem Sterling odpuścił krycie, a Fabinho wbiegł na siódmy metr i spokojnie wykończył akcję.

Monaco prowadziło do przerwy 2-0, a taki wynik dawał Francuzom awans do ćwierćfinału.

Po zmianie stron do głosu doszli goście, którzy niemal nie schodzili z połowy Monaco. Guardiola musiał powiedzieć w szatni kilka ostrych słów, bo gra jego piłkarzy była zdecydowanie lepsza. Piłkarze City mieli co chwilę znakomite okazje, a najlepsze zmarnowali Sergio Aguero i Leroy Sane.

W 71. minucie znakomitą piłkę z głębi pola posłał De Bruyne (krzyżowe podanie na 60 m!), Sterling przyjął, zszedł do środka i strzelił, ale Subasić sparował jego strzał. Do piłki dobiegł Sane i skutecznie dobił. 2-1 oznaczało, że do kolejnej rundy przechodzi Manchester City.

Wydawało się, że Monaco już się nie podniesie, ale faul De Bruyne w środku pola sprawił, że gospodarze mieli dobrą okazję do wrzutki. Z rzutu wolnego dośrodkował Thomas Lemar, a Bakayoko wyskoczył najwyżej w polu karnym i strzałem głową umieścił piłkę tuż przy słupku!

AS Monaco - Manchester City 3-1 (2-0)

Bramki: 1-0 Kylian Mbappe (8.) 2-0 Fabinho (29.), 2-1 Leroy Sane (71.), 3-1 Tiemoue Bakayoko (77.)

Liga Mistrzów - sprawdź wyniki, terminarz