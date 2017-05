AS Monaco - Juventus w półfinale LM. Tiemoue Bakayoko winny dwóch goli

AS Monaco przegrało z Juventusem 0-2 w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów i przed rewanżem w Turynie ma niewielkie szanse na odrobienie strat. Włoski zespół kapitalnie zneutralizował największe zagrożenie ze strony rywali, a na dodatek koszmarne błędy popełnił Tiemoue Bakayoko.

Zdjęcie Tiemoue Bakayoko (z piłką) /AFP

Francuski piłkarz iworyjskiego pochodzenia wymieniany jest w kontekście transferu do kilku największych angielskich klubów. Ponoć chcą go menedżerowie Chelsea i obu Manchesterów. Tymczasem w środowym półfinale zagrał bardzo słabo i ponosi główną winę za utratę dwóch goli.

Reklama

Przy bramce na 0-1 był fatalnie ustawiony, potem miał trzy szanse na przerwanie kontry rywali. To, że nie udało mu się za pierwszym i drugim razem, jeszcze można mu darować, ale nie miał prawa odpuścić krycia Gonzalo Higuaina. Tymczasem wcale go nie kontrolował, a gdy Argentyńczyk przyspieszył, Bakayoko "wrzucił dwójkę" i biegł za nim truchtem.



Przy golu na 0-2 zupełnie niepotrzebnie wdał się w drybling z Paolo Dybalą z boku boiska. Nie kontrolował sytuacji i gdy doskoczył do niego jeszcze Daniel Alves, Bakayoko zupełnie się pogubił i oddał piłkę. Alves idealnie dograł do Higuaina, a ten wykorzystał okazję.



W obu sytuacjach szansę na uratowanie Monaco miał Kamil Glik. W pierwszej trudno go jednak winić za to, że nie przewidział kapitalnego zagrania piętą przez Alvesa.



W drugiej mógł jednak bardziej kontrolować czy to Higuaina, czy dośrodkowaną piłkę i albo zablokować Argentyńczyka, albo wykopać futbolówkę. W końcu zdecydował się na drugi wariant, ale był źle ustawiony i nie trafił w piłkę, co bezlitośnie wykorzystał snajper Juventusu. Nie zmienia to jednak faktu, że głównym winowajcą w tej sytuacji był Bakayoko.

A jakie jest Wasze zdanie? Oceńcie piłkarzy!

MZ