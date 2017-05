AS Monaco - Juventus Turyn w półfinale Ligi Mistrzów. Na żywo

AS Monaco z Kamilem Glikiem w składzie podejmuje Juventus Turyn w półfinale Ligi Mistrzów. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Radamel Falcao i Kamil Glik /AFP

Zobacz relację na żywo z meczu AS Monaco - Juventus Turyn!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Drużyna AS Monaco to bez wątpienia rewelacja obecnej edycji Ligi Mistrzów, a Kamil Glik jest ważnym ogniwem zespołu. Reprezentant Polski jest przede wszystkim filarem defensywy, ale też błyszczy pod bramką rywala. W tym sezonie Glik strzelił już osiem goli we wszystkich rozgrywkach. Wysoką dyspozycję pokazuje Radamel Falcao, którego karierę przerwała seria ciężkich kontuzji. Kolumbijczyk udowadnia, że niektórzy skreślili go za szybko. Nieprzeciętny talent w Monaco demonstruje 18-letni Kylian Mbappe.



W drodze do najlepszej czwórki Champions League Monakijczycy niespodziewanie wyeliminowali Manchester City (1/8 finału) i Borussię Dortmund (1/4 finału). Teraz przed Glikiem i spółką kolejne trudne wyzwanie. Na ich drodze stanął Juventus Turyn.



"Stara Dama" pokazała siłę zwłaszcza w ćwierćfinale LM, w którym nie dała większych szans Barcelonie. U siebie mistrz Włoch wygrał gładko 3-0, a rewanżu nie pozwolił na zbyt wiele gwiazdom "Dumy Katalonii" (0-0).



Glik doskonale zna atuty Juventusu. Wielokrotnie rywalizował z tym zespołem, kiedy bronił barw Torino. "Juventus jest faworytem i to jego piłkarze zapewne będą prowadzić grę. Są potężnym zespołem, który, moim zdaniem, jak na razie zaprezentował się najlepiej ze wszystkich drużyn w Lidze Mistrzów. Mają świetnych napastników i zbalansowaną drużynę" - mówił polski obrońca.

Zobacz relację na żywo z meczu AS Monaco - Juventus Turyn!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Wyniki i terminarz 1/2 finału Ligi Mistrzów