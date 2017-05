AS Monaco - Juventus 0-2 w półfinale LM. Kamil Glik: Naszym celem mistrzostwo Francji

- Nasz cel na ten sezon się nie zmienia. Chcemy wywalczyć mistrzostwo Francji - powiedział po porażce z Juventusem 0-2 w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów polski obrońca Monaco Kamil Glik w wywiadzie dla Canal+.

Zdjęcie Kamil Glik powstrzymuje Gonzalo Higuaina (u góry) /PAP/EPA

Wyniki i terminarz 1/2 finału Ligi Mistrzów

Reklama

Ekipa reprezentanta Polski nie potrafiła zaprezentować swoich atutów - dynamicznej, ofensywnej gry, bo Juventus zagrał bardzo zdyscyplinowanie. Miał też wyborowego strzelca - Gonzalo Higuaina i fantastycznie dysponowanego Daniego Alvesa, który asystował przy obu golach Argentyńczyka.

Dużą stratą dla gospodarzy była absencja Benjamina Mendy'ego.

- Miał jakiś problem w tygodniu i trener nie chciał ryzykować. Trenuje, ale nie jest gotów na sto procent, a nasz cel na ten sezon się nie zmienia. Chcemy wywalczyć mistrzostwo Francji. Dlatego trener nie chciał ryzykować. Zostały nam cztery mecze w lidze, a dwa zwycięstwa dadzą nam upragnione mistrzostwo Francji. Od początku był to nasz cel numer jeden - podkreślił po meczu Kamil Glik.

Juventus stracił w obecnym sezonie Ligi Mistrzów tylko dwa gole. Oba jeszcze w fazie grupowej. W środę potwierdził, że w defensywie gra rewelacyjnie.

- Bronią świetnie. Jak się widzi Mandżukicia (napastnik - przyp. red.) broniącego we własnym polu karnym, to najlepiej widać, że bronią całą drużyną. Dzisiaj ustawili się trójką środkowych obrońców i blokowali boki. Mieli plan taktyczny i to nie jest tak, że nam nie wyszło tylko dzisiaj Juventusowi mało kto strzela gole - przypomniał Kamil Glik.

Rewanż odbędzie się 9 maja we Włoszech, a finał 3 czerwca w Cardiff.



MZ

AS Monaco - Juventus 0-2 w półfinale LM. Zdjęcia 1 25 Kylian Mbappe (z lewej) z AS Monaco i Andrea Barzagli Autor zdjęcia: Źródło: PAP/EPA 25

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu AS Monaco - Juventus Turyn