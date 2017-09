AS Monaco - FC Porto 0-3 w Lidze Mistrzów

AS Monaco, z Kamilem Glikiem w składzie, przegrało z FC Porto 0-3 w drugiej kolejce Ligi Mistrzów i znalazło się w trudnej sytuacji w walce o awans do 1/8 finału. Mistrzowie Francji mają tylko punkt po dwóch kolejkach i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Liderem grupy jest Besitkas, który pokonał we wtorek RB Lipsk 2-0.

Zdjęcie Obrońca AS Monaco Kamil Glik i strzelec obu goli dla FC Porto - Vincent Aboubakar /AFP

Już w 3. minucie snajper Monaco - Radamel Falcao miał znakomitą okazję, ale strzelił w środek bramki. Pięć minut później gości Diakhaby trafił w poprzeczkę, ale ręką, za co sędzia ukarał go żółtą kartką.



W 31. minucie "Smoki" objęły prowadzenie, wykorzystując bierną postawę Marco Jorge'a. Diego Benaglio dwoił się i troił w bramce, ratując swój zespół - najpierw odbił piłkę po mocnym strzale Danila, potem kapitalnie powstrzymał Vincenta Aboubakara, ale drugiej dobitki już nie był w stanie obronić.

Piłkarze FC Porto grali bardzo dobrze taktycznie, a poważnie zagrażali rywalom egzekwując stałe fragmenty gry i wyprowadzając szybkie kontry.

Po kolejnej z nich, w 69. minucie zadali drugi cios. Yacine Brahimi kapitalnym krzyżowym podaniem dograł na skrzydło do Moussy Maregi, a ten widząc, że Aboubakar ucieka Glikowi, wyłożył piłkę koledze na czystą pozycję i Porto prowadziło 2-0.

Trzy minuty później Falcao uwolnił się wreszcie spod krycia i doszedł do pozycji strzeleckiej, ale trafił w poprzeczkę!

W ostatniej minucie Miguel Layun dobił gospodarzy strzelając trzeciego gola. Padł w kuriozalnych okolicznościach. W zamieszaniu podbramkowym miejscowi obrońcy nie potrafili wybić piłki, a goście strzelali, aż w końcu trafili.

W drugim meczu grupy G Besiktas Stambuł pokonał RB Lipsk 2-0. Na dodatek wicemistrzowie Niemiec stracili snajpera - Timo Werner doznał kontuzji i mecz zakończył się dla niego już w 32. minucie.

Besiktas objął prowadzenie już w 11. minucie za sprawą Ryana Babela, a krótko przed przerwą na 2-0 podwyższył Anderson Talisca. Ricardo Quaresma świetnie dograł piłkę z prawego skrzydła, a Talisca ubiegł obrońcę i efektownym "szczupakiem" pokonał Petera Gulacsiego.

W drugiej połowie groźnie strzelali Emil Forsberg i Marcel Sabitzer, ale gościom nie udało się zdobyć kontaktowego gola.

MZ



Grupa G:

AS Monaco - FC Porto 0-3 (0-1)

Bramki: Vincent Aboubakar (31, 69), Miguel Layun (89).

Besiktas Stambuł - RB Lipsk 2-0 (2-0)

Bramki: Ryan Babel (11), Talisca (43).