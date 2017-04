AS Monaco - Borussia Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów NA ŻYWO!

AS Monaco w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów gra z Borussią Dortmund. W pierwszym spotkaniu ekipa Kamila Glika wygrała 3-2. Śledź przebieg meczu na żywo z Interią!

Pierwszy mecz w Dortmundzie został rozegrany po dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się w drodze piłkarzy Borussii na stadion. Zawodnicy padli ofiarą zamachu terrorystycznego. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, ale sportowcy przeżyli prawdziwe chwile grozy. Mimo to, już na drugi dzień musieli wyjść na boisko. W Dortmundzie przegrali 2-3 i wielu piłkarzy, z trenerem Thomasem Tuchelem na czele, miało pretensje do UEFA za to, że kazano im grać zaledwie dzień po zamachu.

W obu drużynach, które zmierzą się dzisiaj we Francji, grają polscy zawodnicy. Naprzeciwko siebie staną Łukasz Piszczek z Borussii oraz Kamil Glik z Monaco. Bliżej gry w półfinale jest ten drugi. Borussia, żeby grać dalej musi zdobyć minimum dwie bramki.



Odrobienie strat w Monako będzie więc niezwykle trudne dla piłkarzy BVB. Przyznał to sam Joachim Watzke, szef klubu z Zagłębia Ruhry. Trener Thomas Tuchel zapewniał jednak, że piłkarze są już gotowi do tego, aby całkowicie skupić się na grze i zapowiadał, że jego drużyna nie pojechała do Monako tylko po to, aby z honorem odpaść z Ligi Mistrzów.