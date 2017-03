Arsenal - Bayern. Karl-Heinz Rummenigge: To nie jest wycieczka pracownicza

Bayern Monachium wyleciał w poniedziałek do Londynu na rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Arsenalem. W pierwszym meczu Bawarczycy wygrali 5-1 i na Emirates Stadium muszą jedynie dopełnić formalności.

"To nie jest wycieczka pracownicza, tylko Liga Mistrzów. Musimy do tego podchodzić poważnie i z szacunkiem dla przeciwnika, choć mamy wspaniałą zaliczkę, bez dwóch zdań. Drzwi do ćwierćfinału są otwarte, ale musimy przez nie przejść z koncentracją i respektem. Takie jest nasze zadanie" - powiedział przed wylotem prezes Bawarczyków Karl-Heinz Rummenigge.

W Monachium kanonadę Bayernu rozpoczął Arjen Robben w 11. minucie. Jeszcze w pierwszej części spotkania do remisu doprowadził Alexis Sanchez. Po zmianie stron dominacja mistrzów Niemiec nie podlegała dyskusji. Do siatki "Kanonierów" trafiali Robert Lewandowski, dwukrotnie Thiago, a dzieła zniszczenia dopełnił Thomas Mueller.

Spotkanie rewanżowe rozpocznie się we wtorek o godz. 20.45.

