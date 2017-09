Arjen Robben po meczu z PSG: Nie chcę powiedzieć za dużo

Arjen Robben nie chciał komentować wyjściowego składu, jaki Carlo Ancelotti wystawił na mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain (0-3). – Nie odpowiem na to pytanie – powiedział Holender.

Zdjęcie Arjen Robben /AFP

Liga Mistrzów: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

Robben nie znalazł się w wyjściowej jedenastce Bayernu, chociaż w lidze zaliczał bardzo dobre występy. Zapytany o tym, co sądzi o ustawieniu drużyny na mecz z PSG, Robben przyznał, że nie chce tego komentować.

- Wyjściowy skład to sprawa trenera. Nie powiem nic na ten temat. W tym przypadku można powiedzieć o jedno słowo za dużo - powiedział pomocnik.

Robben na murawie pojawił się dopiero na ostatnie 20 minut spotkania. Zmienił na boisku Thomasa Muellera, ale jego wejście znacznie nie poprawiło słabej od samego początku postawy Bawarczyków.

- Potrzebujemy spokoju. Każdy, kto będzie teraz chciał okazywać swoje niezadowolenie na zewnątrz, nie pomoże drużynie - zaznaczał Holender.

Carlo Ancelottiemu dziennikarze po meczu sugerowali, że za bardzo ryzykował zmieniając ustawienie drużyny.

- Będę za to krytykowany, ale to nie jest problem. Wciąż uważam, że to było dobre ustawienie, ale sytuacje boiskowe były przeciwko nam - mówił szkoleniowiec Bayernu.

AK