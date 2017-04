40 goli Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski zdobył swoją 40. bramkę w historii występów w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium odpadł jednak w ćwierćfinale z Realem Madryt, po porażkach 2-4 po dogrywce na Santiago Bernabeu i 1-2 w pierwszym meczu w Monachium.

Zdjęcie Robert Lewandowski cieszy się z gola na Santiago Bernabeu /AFP Liga Mistrzów Real Madryt awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Pokonał Bayern Monachium 4-2 po dogrywce

Lewandowski, którego zabrakło przed tygodniem z powodu kontuzji, wykorzystał rzut karny w 53. minucie. "Jedenastkę" wywalczył Holender Arjen Robben.

Reklama

To było ósme trafienie Polaka w bieżącym sezonie Ligi Mistrzów, a już 40. w tych rozgrywkach. Dało mu to awans na 11. miejsce w klasyfikacji wszech czasów, we wtorek wyprzedził klubowego kolegę Thomasa Muellera, z którym do tej pory dzielił pozycję.



"Lewy" zdobył też swojego szóstego gola w starciach z Realem, co czyni go najlepszym egzekutorem przeciwko temu zespołowi w Lidze Mistrzów.

W tym sezonie Lewandowski w 41 meczach Bayernu już 39 razy trafił do siatki rywali, biorąc oczywiście pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Polski napastnik nie dokończył jednak meczu w Madrycie, bo został zmieniony w 87. minucie. Zastąpił go Joshua Kimmich.

Tak więc wciąż najlepszym wynikiem Lewandowskiego w Lidze Mistrzów jest finał z 2013 roku, kiedy grał jeszcze w barwach Borussii Dortmund, przegrany z Bayernem 1-2.

Odkąd Lewandowski trafił do klubu z Bawarii, ten trzy razy odpadał w półfinale tych rozgrywek, a w tym sezonie zakończył swój udział już w ćwierćfinale.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów:

1. Cristiano Ronaldo 100 bramek

2. Lionel Messi 94

3. Raul Gonzalez 71

4. Ruud van Nistelrooy 56

5. Karim Benzema 51

6. Thierry Henry 50

7. Andrij Szewczenko, Zlatan Ibrahimović 48

9. Filippo Inzaghi 46

10. Didier Drogba 44

11. Alessandro Del Piero 42

12. Robert Lewandowski 40

13. Thomas Mueller 39

Pogrubiono nazwiska aktywnych zawodników.



Pawo