Vitoria Guimaraes bez żadnego Europejczyka w składzie na mecz LE

W piłce nożnej zdarzały się już przypadki, by drużyna angielska wyszła na mecz bez żadnego Anglika, a zespół z Włoch - bez ani jednego Włocha. Ale to, co wydarzyło się w czwartkowym meczu fazy grupowej Ligi Europejskiej, jest historią bez precedensu. Portugalska Vitoria Guimaraes wyszła na starcie z austriackim Red Bullem Salzburg (1-1) nie tylko bez choćby jednego Portugalczyka, ale i... bez Europejczyka. Podstawową jedenastkę gospodarzy tworzyło czterech Brazylijczyków, dwóch Kolumbijczyków oraz po jednym reprezentancie Peru, Urugwaju, Wenezueli, Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej. Press Focus/x-news