Celta - MU. Mourinho przed półfinałem Ligi Europejskiej

- Wiem, że Liga Europejska to jedyne rozgrywki, których Manchester United nigdy nie wygrał. Gdybyśmy tego dokonali, bylibyśmy klubem, który osiągnął w piłce nożnej wszystko, co mógł. Myślę, że biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, które nas spotykały, to byłoby dla nas spore dokonanie - powiedział menedżer angielskiego klubu, Jose Mourinho przed półfinałem z Celtą Vigo.