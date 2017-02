Zenit Petersburg – Anderlecht 3-1. Szczęśliwy awans ekipy Teodorczyka!

Anderlecht Łukasza Teodorczyka w ostatnich sekundach meczu zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Europejskiej. "Fiołki" przegrały z Zenitem Petersburg 1-3, ale strzelony w 90. minucie gry gol pozwolił im cieszyć się z gry w kolejnej fazie rozgrywek. Bohaterem Anderlechtu został Isaac Thelin.

W pierwszym meczu w Belgii Anderlecht wygrał 2-0 po dwóch bramkach Acheamponga. Łukasz Teodorczyk rozegrał wtedy tylko 10 minut, ale w rewanżu nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Polak ma problemy mięśniowe i dlatego nie mógł wyjść na boisko.

Zenit już w 24. minucie zdobył pierwszego gola. Na listę strzelców wpisał się Giuliano i do przerwy gospodarze dzięki jego trafieniu prowadzili 1-0. W drugiej połowie po asyście Brazylijczyka futbolówkę do bramki rywala posłał Artem Dzyuba. Rosjanin szybko odwdzięczył się za dograną piłkę koledze z drużyny i zaledwie sześć minut później podał do Giuliano, który podwyższył wynik na 3-0.

Przy takim wyniku Zenit mógł cieszyć się z awansu do 1/8 finału rozgrywek. Anderlecht natomiast powoli żegnał się z Ligą Europejską. Kiedy jednak piłka w grze, wszystko jest możliwe. "Fiołki" w 90. minucie zdobyły bramkę na 1-3 i zapewniły sobie awans! Zbawiennego gola dla gości strzelił Isaac Thelin.

Poza Anderlechtem z awansu do 1/8 finału mogą się już cieszyć takie drużyny, jak AS Roma, Ajax Amsterdam, Olympiakos, APOEL oraz Besiktas.