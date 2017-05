Paul Pogba zadedykował zwycięstwo w Lidze Europejskiej ofiarom zamachu

Manchester United po raz pierwszy w historii zwyciężył w finale Ligi Europejskiej. „Czerwone Diabły” pokonały Ajax Amsterdam 2-0, a jednego z goli strzelił dla drużyny Paul Pogba. Francuz zwycięstwo w Sztokholmie zadedykował ofiarom zamachu w Manchesterze.

Zdjęcie Paul Pogba z trofeum za wygranie Ligi Europejskiej /AFP Liga Europejska Manchester United zwycięzcą Ligi Europejskiej! W finale pokonał Ajax Amsterdam 2-0

Finał Ligi Europejskiej był rozgrywano w cieniu tragicznych wydarzeń, które w poniedziałek w nocy wydarzyły się w Manchesterze. Na koncercie Ariany Grande doszło do terrorystycznego zamachu, w którym zginęły 22 osoby.

Po wygranym finale Ligi Europejskiej Paul Pogba i Juan Mata zadedykowali zwycięstwo ofiarom zamachu.

- Wiemy, że takie sytuacje napawają wszystkich smutkiem. Musieliśmy się naprawdę mocno skupić, to było szalenie ważne. Wygraliśmy dla Manchesteru, pracowaliśmy dla nich, dla kraju. Zagraliśmy dla Anglii i osób, które zginęły w Manchesterze - powiedział po meczu Paul Pogba.

W podobnym tonie wypowiadał się także Juan Mata.

- To moje pierwsze europejskie trofeum z tym klubem, co wiele dla mnie znaczy. To był bardzo trudny tydzień w Manchesterze i jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wygrać dla wszystkich osób, które ucierpiały w zamachu - mówił Hiszpan.

Manchester United dzięki zwycięstwu nad Ajaksem zapewnił sobie grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów w następnym sezonie.