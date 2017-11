- Musi nauczyć się trzymać nerwy na wodzy - skomentował trener Olympique Marsylia Rudi Garcia skandaliczne zachowanie Patrice'a Evry. Były reprezentant Francji przed meczem z Vitorią Guimaraes w Lidze Europejskiej kopnął w twarz kibica OM.

Zdjęcie Patrice Evra został odciągnięty przez kolegów z drużyny /AFP

Do skandalicznego incydentu doszło w trakcie rozgrzewki. Około pół godziny przed rozpoczęciem spotkania grupka kibiców OM szydziła z Evry. 36-letni zawodnik w końcu nie wytrzymał. Jak relacjonował dziennikarz "L'Equipe", Evra podszedł do fanów, żeby z nimi porozmawiać. Wymiana zdań musiała być ostra, bo były piłkarz Manchesteru United w akrobatyczny sposób kopnął jednego z kibiców w twarz. Koledzy szybko odciągnęli Evrę, ale przy bandach reklamowych doszło do dużego zamieszania. Kilku rozwścieczonych fanów ruszyło w kierunku boiska, ale zostali powstrzymani przez ochronę i innych piłkarzy OM. Evra za swoje zachowanie zobaczył czerwoną kartkę. Francuz nie był wyznaczony do podstawowego składu i dlatego goście rozpoczęli pojedynek w "11".



W piątek sprawą zajmie się Komisja Dyscyplinarna UEFA. Evrze grozi wysoka kara. W 1995 roku napastnik Manchesteru United Eric Cantona wymierzył cios kung-fu kibicowi podczas spotkania z Crystal Palace. Angielska federacja zdyskwalifikowała wówczas Francuza na dziewięć miesięcy.



Do skandalicznego zachowania Evry odniósł się trener OM Rudi Garcia. "Patrice jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników. Nie może reagować w ten sposób na zniewagi. Musi nauczyć się trzymać nerwy na wodzy" - powiedział szkoleniowiec.



Olympique Marsylia przegrał z Vitorią 0-1. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Paolo Hurtado w 80. minucie.



Po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Europejskiej OM zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy I z dorobkiem sześciu punktów. Liderem jest FC Salzburg (8 pkt). Vitoria plasuje się na ostatniej pozycji (4 pkt).

RK



