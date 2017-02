Olympique Lyon - AZ Alkmaar 7-1 w 1/16 finału Ligi Europejskiej

Olympique Lyon w pierwszym meczu pokonał AZ Alkmaar 4-1, a w rewanżu jeszcze bardziej wyśrubował wynik i strzelił gościom aż siedem bramek. Hat-trickiem popisał się Nabil Fekir. Honorowe trafienie dla AZ Alkmaar zaliczył Levi Garcia.

Lyon szybko rozpoczął strzelanie na własnym stadionie. Już w piątej minucie do siatki trafił Nabil Fekir, który był najlepszym graczem spotkania. Francuski pomocnik strzelił też trzeciego gola dla swojej drużyny.



Wyjątkowa była bramka numer cztery dla gospodarzy. Rachid Ghezzal posłał idealną prostopadłą piłkę w pole karne Holendrów, a Sergi Darder trafił do siatki. Obrona AZ Alkmaar, zresztą jak w całym meczu, była rozerwana przez ofensywę Lyonu.



Goście odpowiedzieli tylko golem Leviego Garcii, a na więcej nie było ich stać.



W 78. minucie na 5-1 podwyższył Fekir, a tym golem skompletował hat-tricka. Na tym jednak strzelanie w Lyonie się nie skończyło. Dosłownie na minuty przed końcem meczu gospodarze dołożyli jeszcze dwa trafienia. Najpierw gola zdobył Aouar, a dosłownie dwie minuty później wynik na 7-1 ustalił Diakhaby.



W tym spotkaniu nie zagrał Maciej Rybus, a Polaka nie było nawet na ławce rezerwowych. To zagadkowa nieobecność, bo trener Lyonu miał do dyspozycji zaledwie sześciu zmienników. Francuski klub nie informował też o urazie Rybusa.



