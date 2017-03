Manchester United wymęczył awans. Jose Mourinho ocenił

Manchester United pokonał u siebie FK Rostów 1-0 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europejskiej. W pierwszym starciu padł remis 1-1, dlatego to "Czerwone Diabły" mogą cieszyć się z awansu do ćwierćfinału.

"To świetnie zorganizowany zespół, który dobrze gra z kontry. Bardzo trudno gra się z takimi drużynami. Nasz plan na spotkanie był taki, aby jak najszybciej je rozstrzygnąć, gdy jeszcze mieliśmy na to energię. W pierwszej połowie graliśmy tak, jakbyśmy to my musieli strzelić gola" - stwierdził Jose Mourinho, trener Manchesteru United.

Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 70. minucie Juan Mata.



Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się w piątek o godz. 13.00 w szwajcarskim Nyonie.

