Manchester United wygrał Ligę Europejską. Paul Pogba: Jesteśmy dumni

- Nikt nie może powiedzieć, że mieliśmy słaby sezon - cieszył się gwiazdor Manchesteru United Paul Pogba po pokonaniu Ajaksu Amsterdam 2-0 w finale Ligi Europejskiej.

Zdjęcie Paul Pogba z trofeum za wygranie Ligi Europejskiej /AFP

Man Utd zajął dopiero szóste miejsce w Premier League, ale wywalczył w tym sezonie trzy trofea. Zdobył Tarczę Wspólnoty, Puchar Ligi, a w środę także wygrał Ligę Europejską. Dzięki zwycięstwu z Ajaksem Amsterdam 2-0 zapewnił sobie także udział w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie.

Reklama

- Zrobiliśmy to i jesteśmy dumni - mówił rozemocjonowany Pogba, który strzelił pierwszego gola dla United.

- Początek meczu był bardzo ważny. Strzeliliśmy gola i mogliśmy cofnąć się, ale szybko na początku drugiej połowy Miki (Henrich Mchitarjan - przyp. red.) strzelił drugiego i kontrolowaliśmy grę. Broniliśmy bardzo dobrze, każdy był skoncentrowany. Zasłużyliśmy na zwycięstwo - powiedział najdroższy piłkarz świata.

- Zagraliśmy dla ludzi, którzy zostali zabici w ataku terrorystycznym - dodał Pogba, odnosząc się do zamachu bombowego, do którego doszło w poniedziałek wieczorem po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena. Do ataku, w którym życie straciły co najmniej 22 osoby, przyznało się Państwo Islamskie (IS).

- Wszyscy mówili mi, że strzelę gola. Od półfinału marzyłem o tym, że zdobędę bramkę w finale i udało się - cieszył się zdobywca drugiego gola w finale dla Manchesteru United Henrich Mchitarjan.

- To moje pierwsze europejskie trofeum w barwach Manchesteru United i mam nadzieję, że nie ostatnie. Po tym, co stało się w poniedziałek, chcieliśmy wygrać dla ofiar ataku terrorystycznego i przywieźć trofeum do Manchesteru - powiedział pomocnik Man Utd Juan Mata.



Ajax Amsterdam - Manchester United 0-2 w finale LE. Galeria 1 16 "Czerwone Diabły" (tutaj na niebiesko) nie zostawiły wątpliwości, która drużyna była lepsza Autor zdjęcia: Źródło: AFP 16

MZ