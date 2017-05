Manchester United wygrał Ligę Europejską: Mourinho: To moje najważniejsze trofeum

Jose Mourinho, który jako trener wygrywał już Ligę Mistrzów, zaskoczył po wczorajszym triumfie Manchesteru United w Lidze Europejskiej. - To najważniejsze trofeum w mojej karierze - powiedział Portugalczyk.

Zdjęcie Jose Mourinho całuje puchar Ligi Europejskiej /AFP

Manchester United pokonał 2-0 Ajax Amsterdam w finałowym meczu w Sztokholmie. Zwycięstwo oznacza dla "Czerwonych Diabłów" nie tylko trofeum, ale także prawo gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

- Dla mnie to jest najważniejsze trofeum w mojej karierze - powiedział po spotkaniu Mourinho. - Najważniejsze, bo ostatnie, tak na to patrzę - dodał szkoleniowiec Manchesteru United.

- Oczywiście Liga Mistrzów jest ważniejsza niż Liga Europejska, ale to jest moje najnowsze trofeum i specjalnie to odczuwam. To fantastyczne uczucie - wyjaśnił Mourinho.

- Dla zespołu zwycięstwo oznacza trzecie trofeum w sezonie, awans do Ligi Mistrzów, zdobycie europejskiego pucharu i możliwość gry o Superpuchar Europy - mówił trener United.

- To wiele znaczy dla mnie, dla klubu, dla piłkarzy i dla kibiców - kontynuował Portugalczyk.



- Przed meczem odwołaliśmy konferencję prasową, ponieważ musieliśmy się przygotować i próbować zapomnieć o wydarzeniach (zamach w Manchesterze - red.), które są oczywiście o wiele ważniejsze niż nasza praca - mówił Mourinho.

- Ale świat kręci się dalej i musimy wykonywać naszą pracę. Zgadzam się z decyzją UEFA, że należało teraz rozegrać ten mecz - powiedział trener Manchesteru United.

- Jest mi bardzo, bardzo przykro, że Zlatan Ibrahimović nie zagrał w finale. Ale on zagrał, poza boiskiem, z innymi zawodnikami, jak Marcos Rojo, Luke Shaw, Ashley Young, czy Eric Bailly (kontuzje i kartki - red.) - podkreślił szkoleniowiec.

