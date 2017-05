Manchester United i Ajax o krok od finału Ligi Europejskiej

Po zwycięstwach w pierwszych meczach półfinałowych Manchester United i Ajax Amsterdam są blisko awansu do finału Ligi Europejskiej.

Zdjęcie Manchester United wygrał pierwszy mecz z Celtą Vigo /AFP

"Czerwone Diabły" pokonały w pierwszym meczu na wyjeździe Celtę Vigo 1-0, a Ajax rozbił przed własną publicznością Olympique Lyon 41. Rewanże już w czwartek.

Zwycięzcy z ubiegłego tygodnia potwierdzili, że słusznie uznawani byli za faworytów półfinałów. Wygraną Manchesterowi United zapewnił 19-letni Marcus Rashford, który pokonał dobrze dysponowanego bramkarza Celty Sergio Alvareza z rzutu wolnego.

- Ten chłopak zawsze zostaje po treningu na pół godziny, ćwiczy rzuty wolne i czeka na swoją szansę. Pracuje bardzo ciężko, jest dojrzały. Zapomnijmy o tym, ile ma lat, bo liczy się jakość, a nie wiek - powiedział o Rashfordzie portugalski szkoleniowiec "ManU" Jose Mourinho.

Młody wychowanek klubu z Manchesteru prawie na pewno wystąpi także w czwartkowym rewanżu na Old Trafford (godz. 21.05). Od połowy kwietnia z poważną kontuzją kolana zmaga się bowiem podstawowy napastnik zespołu Szwed Zlatan Ibrahimović.

Piłkarze Celty zdają sobie sprawę, że czeka ich trudne zadanie, ale nie porzucają wiary. Nadzieję czerpią z faktu, że w LE udało im się wygrać na stadionie rywala z Szachtarem Donieck, Panathinaikosem Ateny i FK Krasnodar. Ponadto w styczniu zostali pierwszą drużyną od 11 miesięcy, która zwyciężyła z Realem Madryt na Santiago Bernabeu.

- Te zwycięstwa dobrze wpływają na nasze nastawienie, bo dzięki temu wiemy, że wszystko jest możliwe. To trudne, ale nie poddajemy się, sen się jeszcze nie skończył - podkreślił szwedzki napastnik John Guidetti, niegdyś piłkarz lokalnego rywala Manchesteru United - City.

Celta musi wygrać 1-0, aby doprowadzić do dogrywki. Jeśli straci gola, awans da jej każde, nawet jednobramkowe zwycięstwo.

- Spotkanie na Old Trafford będzie jednym z najważniejszych w mojej karierze. Grałem w finale Pucharu Francji, ale to będzie wielki mecz w niezwykłej scenerii, z niesamowitą publicznością. Kluczem do zwycięstwa jest opanowanie sytuacji w środku pola i szybkie rozgrywanie piłki - ocenił duński obrońca Celty Daniel Wass.

Również o 21.05 rozpocznie się spotkanie w Lyonie, gdzie zespół Macieja Rybusa podejmie Ajax. Wydaje się, że losy awansu są już rozstrzygnięte, jednak drużyna z Amsterdamu musi mieć się na baczności - Olympique w trzech meczach przed własną publicznością w tym sezonie LE zdobył 13 bramek, czyli ponad cztery na spotkanie. Jeśli w czwartek zachowa czyste konto, do awansu wystarczą mu trzy trafienia.

- Zamierzamy wykorzystać fakt, że będziemy grać przed własną publicznością. Pokazaliśmy już wcześniej, że potrafimy strzelić trzy gole i odwrócić losy rywalizacji. Wielkie europejskie kluby zaczynają pisać historię od dokonania czegoś niezwykłego - powiedział trener Bruno Genesio.

Arbitrem głównym meczu w Lyonie będzie Szymon Marciniak. Na liniach pomogą mu Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a sędziami dodatkowymi będą Paweł Raczkowski i Tomasz Musiał, natomiast technicznym Radosław Siejka.

Finał tegorocznej edycji LE odbędzie się 24 maja w Sztokholmie.