Manchester United - Anderlecht w ćwierćfinale Ligi Europejskiej

Manchester United podejmuje Anderlecht, z Łukaszem Teodorczykiem w wyjściowym składzie, w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europejskiej. Polak zaliczył już asystę. Sprawdzaj wynik w Interii!

Zdjęcie Łukasz Teodorczyk /AFP

W pierwszym meczu padł remis 1-1.

Reklama

Wracający po kontuzji Teodorczyk przed tygodniem zagrał tylko nieco ponad kwadrans. W rewanżu na Old Trafford zameldował się na boisku od pierwszej minuty. W tym sezonie Ligi Europejskiej polski napastnik zdobył już siedem bramek.

Piłkarze grają o podwójną stawkę: triumf w Lidze Europejskiej oraz awans do Ligi Mistrzów, który automatycznie przypadnie zwycięzcy LE.

Goście z Belgii zaczęli odważnie. W czwartej minucie Leander Dendoncker potężnie uderzył z ponad 30 metrów i piłka przeleciała tuż nad okienkiem bramki Sergio Romero.

W 10. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Paul Pogba świetnym podaniem wypuścił w bój Marcusa Rashforda. Ten próbował podać do Zlatana Ibrahimovicia, ale po interwencji obrońcy piłka wróciła do niego. Rashford zagrał jeszcze raz, tym razem do nadbiegającego Henricha Mchitarjana. Ormianin płaskim strzałem z 14 metrów zaskoczył Rubena.

W kolejnych minutach bramkarz gości musiał zwijać się jak w ukropie. Najpierw obronił główkę Pogby, a po chwili znakomicie interweniował po strzale z kilkunastu metrów Jessego Lingarda.

Piłkarze Anderlechtu przebudzili się po 20 minutach. Frank Acheampong wykorzystał nieporozumienie Erica Bailly'ego i Marcosa Rojo, wpadł w pole karne i uderzył obok bramkarza United, ale trafił w boczną siatkę. Chwilę później Rojo opuścił boisko z powodu kontuzji, zastąpiony przez Daleya Blinda.

Oddanie na chwilę inicjatywy szybko kosztowało "Czerwone Diabły" utratę bramki. Po strzale Yoeriego Tielemansa i rykoszecie piłka trafiła w poprzeczkę. Futbolówkę próbował opanować Teodorczyk, który nieco przypadkowo zaliczył asystę, a bramkę strzałem z kilku metrów zdobył Sofiane Hanni.



Losowanie półfinałów zaplanowano na najbliższy piątek.

WS

Manchester United - Anderlecht 1-1 trwa I połowa

Bramki: 1-0 Henrich Mchitarjan (10.), 1-1 Sofiane Hanni (32.)



Raport meczowy