Liga Europejska. Wyniki losowania par 1/8 finału

Ajax Amsterdam, który wyeliminował Legię Warszawa w 1/16 finału Ligi Europejskiej, zagra z FC Kopenhaga w 1/8 finału. W tej fazie rozgrywek dojdzie do "polskiego" dwumeczu. AS Roma Wojciecha Szczęsnego zmierzy się z Olympique Lyon Macieja Rybusa. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Zdjęcie Tak cieszyli się piłkarze Ajaksu po wyeliminowaniu Legii /PAP/EPA

Anderlecht Bruksela Łukasza Teodorczyka trafił na cypryjski APOEL Nikozja. Do "polskiego" starcia dojdzie w pojedynku Olympique Lyon z AS Roma. Barw francuskiego zespołu broni Maciej Rybus, a włoskiego Wojciech Szczęsny.



Główny faworyt do zdobycia trofeum Manchester United o awans do ćwierćfinału powalczy z rosyjskim FK Rostów.

Reklama

Mecze 1/8 finału LE zostaną rozegrane 9 i 16 marca.

Ćwierćfinały zaplanowane są w terminach 13 i 20 kwietnia, półfinały 4 i 11 maja, a finał 24 maja w Sztokholmie.

Pary 1/8 finału Ligi Europejskiej:

Olympique Lyon - AS Roma

APOEL Nikozja - Anderlecht Bruksela

FC Kopenhaga - Ajax Amsterdam

Celta Vigo - FK Krasnodar

FK Rostów - Manchester United

Schalke 04 Gelsenkirchen - Borussia Moenchengladbach

Olympiakos Pireus - Besiktas Stambuł

KAA Gent - KRC Genk