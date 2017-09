Liga Europejska: Villarreal CF - FK Astana 3-1

Villarreal CF pokonał 3-1 (1-0) FK Astanę w meczu 1. kolejki w grupie A Ligi Europejskiej. Kazachowie w eliminacjach Ligi Mistrzów pokonali Legię Warszawa.

"Żółta Łódź Podwodna" do przebicia kazachskiego muru potrzebowała niewiele ponad kwadrans. Jaume Costa zagrał idealnie do Nicoli Sansone, a Włoch wpakował piłkę do bramki Astany, zakładając po drodze "siatkę" bramkarzowi.



Astana wyrównała po przerwie. Z narożnika zacentrował Patrick Twumasi, a do górnej piłki najszybciej wyskoczył Jurij Łogwinienko, który precyzyjnym strzałem wpisał się na listę strzelców.



Stracona bramka podziałała na zespół Frana Escriby, jak płachta na byka. Kwadrans przed końcem meczu prowadzenie gospodarzom przywrócił Cedric Bakambu, a dwie minuty później, na 3-1, podwyższył rezerwowy Denis Czeryszew.



W drugim meczu grupy A Slavia Praga pokonała Maccabi Tel Awiw 1-0. Za dwa tygodnie Czesi zagrają w Kazachstanie z Astaną, a Villarreal zmierzy się na wyjeździe z Maccabi.



W innym spotkaniu, inny z pogromców mistrza Polski - Szeriff Tyraspol zremisował 0-0 z Fastavem Żlin.



Villarreal CF - FK Astana 3-1 (1-0)



Bramki: Nicola Sansone (17.), Cedric Bakambu (75.), Denis Czeryszew (77.) - Jurij Łogwinienko (68.)

