Liga Europejska. Progres Niedercorn - Glasgow Rangers 2-0

Glasgow Rangers przegrali z luksemburskim Progresem Niedercorn 0-2 i odpadli już w I rundzie eliminacji Ligi Europy!

Nie tak miał wyglądać powrót Rangersów do europejskich pucharów po sześciu latach.

W pierwszym meczu Szkoci wygrali u siebie 1-0, ale rewanż zakończył się sensacją.



Do przerwy jeszcze nic nie zapowiadało takiego obrotu sprawy (0-0), ale w drugiej połowie goście stali jak wryci i patrzyli jak rywale strzelają im bramki.



Stan dwumeczu wyrównał w 66. minucie Emmanuel Francoise, a awans drużynie z Luksemburga dał 9 minut później Sebastien Thill.



Niederkorn to mało znany zespół. W eliminacjach europejskich pucharów wystąpił dotychczas 13 razy, ale do wtorkowego spotkania strzelił w tych meczach tylko... jedną bramkę.





Progres Niedercorn - Glasgow Rangers 2-0

Bramki: Françoise (66.), Thill (75.).



