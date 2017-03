Liga Europejska: Porażka Ajaksu Amsterdam. Tylko remis Manchesteru United

Ajax Amsterdam, który w 1/16 finału Ligi Europejskiej wyeliminował Legię Warszawa, przegrał na wyjeździe z FC Kopenhaga 1-2 (1-1) w pierwszym meczu 1/8 finału. Manchester United tylko zremisował z rosyjskim FK Rostów 1-1 (1-0).

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović (z prawej) w meczu z FK Rostów /AFP

Mecz rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy. Już w 1. minucie Duńczycy "rozklepali" obronę Ajaksu i w doskonałej sytuacji znalazł się Rasmus Jensen, który strzałem w kierunku drugiego słupka zmusił do kapitulacji Andre Onana.



W 32. minucie do remisu doprowadził Kasper Dolberg. 19-letni napastnik oparł się o jednego z obrońców Kopenhagi i uderzył z woleja z kilku metrów. Robin Olsen był bez szans.



W 59. minucie gospodarze znów wyszli na prowadzenie za sprawą Andreasa Corneliusa. Obie drużyny miały jeszcze kilka okazji do zdobycia gola, ale wynik nie uległ zmianie.



Manchester United dość niespodziewanie tylko zremisował na wyjeździe z FK Rostów 1-1 (0-1). Trener "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho nie oszczędzał swoich gwiazd. Zespół z Old Trafford wystąpił w mocnym składzie ze Zlatanem Ibrahimoviciem i Paulem Pogbą na czele. W 35. minucie goście objęli prowadzenie, a bramkarza rosyjskiego zespołu pokonał Henrich Mchitarjan. Gospodarze wyrównali w 53. minucie, kiedy to Sergio Romero musiał wyciągać piłkę z siatki po strzale Aleksandra Bucharowa.

Spotkania rewanżowe odbędą się 16 marca.

Wyniki i terminarz 1/8 finału Ligi Europejskiej