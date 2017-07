Liga Europejska. Jagiellonia i Lech grają o drugą rundę

Jagiellonia Białystok i Lech Poznań są o krok od awansu do drugiej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Dziś wieczorem oba zespoły rozegrają mecze rewanżowe pierwszej fazy. Mecz "Jagi" pokaże TVP Sport, a spotkanie Lecha będzie można obejrzeć w Lech TV.

Zdjęcie Piłkarze Jagiellonii na treningu przed rewanżem /Artur Reszko /PAP

Lech Poznań po wygranej u siebie z FK Pelister Bitola 4-0 jest w komfortowej sytuacji przed wieczornym rewanżem w Macedonii. Jagiellonia podejmie Dinamo Batumi po wyjazdowym zwycięstwie 1-0.

Reklama

Mecz Lecha ze zdobywcą Pucharu Macedonii rozpocznie się o godz. 17.00. Zespół "Kolejorza" przywitały wysokie temperatury.

- W czasie meczu ma być jednak chłodniej. Wysoka temperatura nie będzie dla nas problemem. Pogoda będzie równa dla obu zespołów. Oczywiście nasi rywale regularnie trenują w takich warunkach i są do nich przygotowani, ale my też będziemy gotowi do gry - powiedział trener trzeciej drużyny minionego sezonu ekstraklasy Nenad Bjelica, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Lech pierwsze spotkanie wygrał przed własną publicznością, a gole strzelili: Nicki Bille Nielsen z karnego, dwie Mario Situm oraz Radosław Majewski.

Z kolei spotkanie w Białymstoku zaplanowane jest na 20.30. Jagiellonia wygrała w Kutaisi po trafieniu Cilliana Sheridana. Zwycięstwo podopiecznych Ireneusza Mamrota, który zastąpił Michała Probierza, mogło być bardziej okazałe, ale Irlandczyk nie wykorzystał rzutu karnego.

- Nasza skuteczność powinna być lepsza, a były też sytuacje, w których mogliśmy popisać się lepszym ostatnim dograniem i ten wynik mógł być bardziej korzystny. Trzeba jednak szanować to, co mamy i być skoncentrowanym przed rewanżem - ocenił Mamrot, cytowany na stronie Jagiellonii.

W przypadku awansu rywalem Lecha w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej będzie Haugesund (Norwegia) lub Coleraine FC (Irlandia Północna), natomiast Jagiellonia może się spotkać z azerskim zespołem FK Gabala.

Od trzeciej (przedostatniej) rundy eliminacji LE rywalizację rozpocznie zdobywca Pucharu Polski - Arka Gdynia.