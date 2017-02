Legia Warszawa - Ajax Amsterdam 0-0 w 1/16 finału Ligi Europejskiej

Stare przysłowie mówi: „Jeśli nie możesz wygrać meczu, to chociaż go zremisuj”. W kontekście rewanżu w Amsterdamie Legia uzyskała najlepszy z możliwych remisów, ale straciła Miroslava Radovicia, który będzie pauzował za żółte kartki. Od 83. min mistrzowie Polski grali w przewadze, bo czerwoną kartkę zobaczył Kenny Tete.

Zdjęcie Vadis Odjidja-Ofoe (z prawej), obok Kenny Tete /Bartłomiej Zborowski /PAP Liga Europejska Legia - Ajax 0-0. Oceniamy piłkarzy po meczu

Jak na ubytki kadrowe i długą przerwę zimową, a także fakt, że Ajax przystępował do rywalizacji w roli zdecydowanego faworyta, Legia nie zawiodła. Tym bardziej, że - w porównaniu do jesiennych meczów w Lidze Mistrzów - brakowało jej kluczowych piłkarzy. Nie tylko tych, którzy odeszli (Nikolić, Prijović, Bereszyński), ale też kontuzjowanych (Moulin), czy dalekich od jesiennej formy (Guillherme wszedł dopiero w II połowie). Dwa lata temu, na tym samym etapie Ligi Europejskiej, Legia przegrała u siebie z Ajaksem 0-3. Zatem postęp jest wyraźny, a z nim szansa na powalczenie o awans.

Ekipa Jacka Magiery wykazała się dyscypliną taktyczną i - jak zwykle - miała niesamowite wsparcie w bramkarzu.

Długo trzymał się za głowę Kasper Dolberg, gdyż nie mógł uwierzyć, że Arkadiusz Malarz obronił jego - piekielnie mocny - strzał z 16 m, po akcji lewą stroną. Kapitan Holendrów Davy Klaasen protestował, że polski bramkarz wyciągnął piłkę już zza linii, ale znajdująca się w pobliżu trójka sędziów (główny, asystent boczny i bramkowy) wszystko dokładnie widziała.

"Malowany" popisał się w ten sposób jedną z najlepszych interwencji w życiu. Nie dość, że nie obronił, to jeszcze złapał piłkę, by nie dopuścić do dobitki!

Ajax nie zniechęcił się, tylko rozklepywał akcję po akcji, jakby to on był gospodarzem i nic nie robił sobie z ogłuszających gwizdów fanów mistrzów Polski.

Optymistyczny moment mieliśmy w 16. Min, gdy lekkomyślnym, zbyt słabym, podaniem do bramkarza Kenny Tete narobił gościom bigosu. Andre Onana przegrał wyścig do piłki z Walerijem Kazaiszwilim, ale zbliżył się do niego na tyle, że zdołał zablokować zagranie legionisty. Onana także wykazał się radosną twórczością, gdyż cały czas stał poza polem karnym, choć to warszawianie mieli piłkę i próbowali go lobować.

Legia - Ajax 0-0 w LE. Zdjęcia 1 13 Legia - Ajax w LE. Zdjęcia Autor zdjęcia: Bartłomiej Zborowski Źródło: PAP 13

Długa przerwa zimowa dawała się we znaki. Poradził sobie z tym syndromem Ofoe, Hlouszek, Radović i oczywiście Malarz. Proste błędy techniczne zdarzyły się jednak Kazaiszwilemu i Jodłowcowi. Po prostej stracie tego drugiego, w 36. min dobrą okazję miał Amin Younes, ale świetnym ustawieniem i zgaszeniem strzału rękawicami, sytuację uratował Malarz.

Artyzm i magię mistrzom Polski dawały przebłyski Vadisa Odjidji-Ofoe. Krótkie prowadzenie piłki, arytmia i zmiana kierunku biegu, zwody - wszystko do pozawalało mu na długie utrzymywanie się przy piłce i to pod bramką rywala! W 39. min Vaids wypracował stuprocentową okazję, podając Tomaszowi Necidowi, który z 10 m, z woleja uderzył za blisko środka bramki, dzięki czemu Onana obronił. Ajax przebił się środkiem pięć minut później, Younes wystawił Dolbergowi, a ten huknął nad poprzeczką, mając 8 m do bramki.

Po przerwie Ajax przyspieszył i często zamykał legionistów w "16", ale to oni mieli pierwszą okazję strzelecką. Po wycofaniu przed pole karne przez Kazaiszwilego, Ofoe huknął z 17 m minimalnie obok słupka.

Ekipa Petera Bosza też nie próżnowała. Po rajdzie Younesa, Klaassena kopnął dwa metry nad poprzeczką.

Jeszcze przed upływem godziny gry Jacek Magiera wprowadził dwie zmiany, wpuszczając Michała Kucharczyka (za Necida) i Guilherme (za Kazaiszwilego). "Kuchy" szarpnął od razu, wygrał pojedynek, wpadł w pole karne, podawał do zamykającego akcję Ofoe, gdy o mały włos bramki do własnej bramki nie wpakował ofiarnie interweniujący Tete.

- Nie mogą się odkryć, bo zaraz zostaną skarceni - mówił nam w przerwie komentujący w TVP Dariusz Szpakowski i miał rację. Ajax potrafił momentalnie przyspieszyć po każdym przechwycie piłki. Po jednej z nielicznych strat Ofoe na własnej połowie (66. min) o mały włos goście nie stworzyli sobie "setki" - milimetry decydowały, że podanie Klaassena nie dotarło do celu.

70. min okazała się być pechową dla Miroslava Radovicia, który za wyskok do piłki z rozstawionymi łokciami, przez co trafił w głowę Tete, dostał żółtą kartkę, a ona eliminuje go z rewanżu. Do wielka strata dla Legii.

Za moment na kartkę zapracował Tete, zatrzymując nieprzepisowo Jodłowca. Gdyby nie to, ofensywa wyprawa "Jodły" dałaby Legii sytuację dwóch na jednego. Tete długo nie wytrzymał z jedną kartką na koncie. Za moment, po faulu na dryblującym Guilherme, zarobił drugą i wyleciał z boiska! Legia przez ostatnie siedem minut grała z przewagą. Nie zdołała jednak stworzyć "setki", choć nabiegał się Kucharczyk, Guilherme też się nie oszczędzał. Nie było już na murawie Odisa-Ofoe, więc nie było komu dograć dokładnego podania w pole karne.

1/16 finału Ligi Europejskiej:

Legia - Ajax 0-0

Legia: Malarz - Broź, Dąbrowski, Pazdan, Hlouszek - Radović, Kopczyński, Jodłowiec, Odjidja-Ofoe (83. Hamalainen), Kazaiszwili (59. Guilherme) - Necid (58. Kucharczyk).

Ajax: Onana - Tete, Sanchez, Viergever, Sinkgraven - Klaasen, Schoene, Ziyech (81. van den Beek) - Traore (73. Kluivert), Dolberg (86. Westermann), Younes.

Sędziował: David Fernandez Borbalan z Hiszpanii.

Żółte kartki: Broź. Radović oraz Tete, Klaassen.

Czerwona kartka: Tete (83. Za drugą żółtą).

Widzów: 28 742.

Ze stadionu Legii Michał Białoński, Adrianna Kmak

