Legia - Sheriff. Roberto Bordin: Legia trochę przypomina mi Karabach

- Legia trochę przypomina mi Karabach, bo gra techniczny futbol i wyróżnia się jakością gry - ocenił Roberto Bordin, trener Sheriffa Tyraspol, z którym Legia Warszawa w czwartek zagra w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europejskiej.

Zdjęcie Trener mołdawskiego FC Sheriff Tiraspol Roberto Bordin (L) i kapitan drużyny Mateo Susić /Radek Pietruszka /PAP

Mecz Legia - Sheriff rozpocznie się w czwartek o godz. 20.45. Rewanż tydzień później w Tyraspolu.

- Cieszymy się, że jesteśmy w Warszawie i zagramy na tym pięknym stadionie z bardzo dobrą drużyną. Wiemy, że będzie ciężko, bo znamy historię naszego rywala, ale zrobimy wszystko, aby osiągnąć dobry wynik - powiedział Bordin, cytowany przez serwis internetowy Legii.

- Legia trochę przypomina mi Karabach, bo gra techniczny futbol i wyróżnia się jakością gry. Legia potrafi przytrzymać piłkę w środku pola. Zwróciłem też uwagę na to, że Legia bardzo dobrze gra skrzydłami, szybko atakuje i umie się bronić - dodał trener Sheriffa.



- To, co rzuciło mi się w oczy po obejrzeniu rewanżu Legii z Astaną, to to, że przez całe 90 minut legioniści cały czas atakowali, starając się odwrócić losy dwumeczu. My będziemy chcieli strzelić, będziemy szukać swojej szansy i mam nadzieję, że nam się to uda - powiedział.

Kapitan Sheriffa Mateo Susić przyznał, że on i jego koledzy czują presję przed meczami z Legią, bo kibice oczekują od nich, że wyeliminują mistrza Polski. - Wiemy, z kim gramy, wiemy, że Legia to wielka drużyna, która ma jakość. Chcemy pokazać, że potrafimy grać w piłkę i osiągnąć cel, czyli awansować do fazy grupowej Ligi Europy UEFA. Na pierwszy rzut oka Legia jest lepszą drużyną niż Karabach, chociażby dlatego, że w zeszłym sezonie grała w Lidze Mistrzów UEFA. Zobaczymy jednak, co pokaże boisko - powiedział.