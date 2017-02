Legia - Ajax 0-0. Miroslav Radović: Przepraszam chłopaków

- Na pewno szkoda sytuacji, w której dostałem kartkę i teraz nie mogę zagrać w rewanżu. Nie pozostaje mi nic innego, jak przeprosić chłopaków - mówił ze spuszczoną głową skrzydłowy Legii Miroslav Radović, chwalił też Ajax.

Zdjęcie Miroslav Radović minął Hakima Ziyecha. /Bartłomej Zborowski /PAP

- Dopiero pierwsza połowa za nami i to, kto awansuje jest otwartą kwestią otwartą - powiedział "Rado".

- Co do samego przebiegu spotkania, wszyscy mamy świadomość tego, że stać nas na więcej i tyle - nie ukrywał.

- Sam nie wiem czy w tej sytuacji zasłużyłem na kartkę czy nie, ale mogłem się zachować lepiej. Na moje nieszczęście, tego już nie zmienimy - żałował.

- Trzeba się jak najlepiej przygotować do rewanżu, żeby powalczyć o awans - dodał.

- Ajax potwierdził, że jest dobrym zespołem. Widzieliśmy, że oni potrafią grać kombinacyjnie, są dobrze wyszkoleni technicznie, mają mocnych bocznych pomocników, którzy robią przewagę. Jeśli chodzi o nas, to pierwsza połowa mogła, musiała wyglądać lepiej. Niepotrzebnie czasami cofaliśmy się zbyt głęboko. Mogliśmy grać wyżej. Co by nie mówić, zabrakło nam trochę. Czego? Przede wszystkim w polu karnym przeciwnika dobrych sytuacji - zakończył "Rado".

Ze stadionu Legii Adrianna Kmak