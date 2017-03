Jose Mourinho: Wszystko, co spotkało nas podczas pobytu w Rosji, było fantastyczne

Manchester United zremisował na wyjeździe z FK Rostów 1-1 w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europejskiej. - Wracamy do domu z pozytywnym rezultatem - powiedział Jose Mourinho, trener "Czerwonych Diabłów".

"Wiemy, że w rewanżu czeka nas trudne spotkanie. Do awansu potrzebujemy zwycięstwa, albo bezbramkowego remisu" - dodał portugalski szkoleniowiec.

Gola dla Manchesteru United strzelił Henrich Mchitarjan w 35. minucie. Do remisu doprowadził na początku drugiej połowy Aleksandr Bucharow. Rewanż odbędzie się 16 marca na Old Trafford (godz. 21.05).



"Wszystko, co spotkało nas podczas pobytu w Rosji, było fantastyczne. Ludzie byli dla nas mili od momentu, kiedy tu wylądowaliśmy. Nasi kibice też zostali potraktowani we właściwy sposób. Na boisku też wszystko wyglądało tak, jak należy. Zawodnicy zaciekle walczyli o każdą piłkę. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu kibice Rostowa, którzy udadzą się na Old Trafford, zostaną właściwie przyjęci i obejrzą spotkanie w komfortowych warunkach" - podkreślił "The Special One".

