Jagiellonia Białystok - Dinamo Batumi 4-0 w 1. rundzie kwalifikacji do Ligi Europejskiej

Jagiellonia Białystok pokonała u siebie Dinamo Batumi 4-0 (0-0) w rewanżowym meczu 1. rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Pierwsze spotkanie "Jaga" wygrała 1-0 i awansowała do drugiej rundy, w której zmierzy się z azerskim FK Gabala.

W pierwszym meczu Jagiellonia wygrała na wyjeździe 1-0 po golu Ciliana Sheridana. Ten sam zawodnik nie wykorzystał też wtedy rzutu karnego, a mecz mógł zakończyć się dużo wyższym wynikiem.

Jagiellonia już na początku pierwszej połowy mogła strzelić bramkę. Po błędzie gości przy wyprowadzaniu piłki, do futbolówki w sytuacji sam na sam dobiegał Novikovas. Szybszy okazał się jednak bramkarz Timofiejew i piłkarz "Jagi" nie zdołał oddać strzału.



Rywale jedną z najgroźniejszych akcji stworzyli sobie kilka minut później. Grigalaszwili zdecydował się na strzał z "szesnastki", a piłka przeszła tuż obok słupka. Dobiegać próbował do niej jeszcze Kwasow, który chciał wbić ją do bramki z bliskiej odległości, ale nie zdążył zrobić tego na czas.



Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w 29. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu w pole karne, piłkę próbował wybijać jeden z zawodników rywala i jak wykazały powtórki, zagrywał ją ręką. Piłkarze Jagiellonii domagali się rzutu karnego, ale sędzia nie wskazał na "wapno".



Sekundy później gospodarze mogli zdobyć bramkę na 1-0 po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Głową niebezpiecznie uderzał Runje, ale bramkarz gości nie dał się pokonać i wybił piłkę.



Dinamo w pierwszej połowie posłało futbolówkę do siatki Kelemena. Piłkę wpakował do bramki Kwasow, ale na szczęście dla Jagiellonii był wcześniej na spalonym.



Po zmianie stron "Jaga" zaatakowała odważniej i wreszcie kibice doczekali się gola. W 58. minucie bardzo dobrze z rzutu rożnego dośrodkował Novikovas, a Guti strzałem głową z kilku metrów zmusił do kapitulacji Timofiejewa. To trafienie wyraźnie pomogło wicemistrzom Polski. Na bramkę rywali sunęły kolejne ataki, ale goście bronili się dosyć skutecznie. Sytuacja zmieniła się kwadrans przed końcem spotkania, kiedy to Tornike Tarchniszwili sfaulował Przemysława Mystkowskiego. Zawodnik Dinama zobaczył za to żółtą kartkę, a że już wcześniej jedną miał na koncie, to przedwcześnie musiał udać się do szatni.



"Jaga" bezlitośnie wykorzystała grę z przewagą jednego zawodnika. W 81. minucie Fiodor Czernych przejął piłkę po długim zagraniu Marijana Kelemena. Poradził sobie z obrońcą i przerzucił futbolówkę nad Timofiewejem. Kilka minut później dośrodkowanie Damiana Szymańskiego z rzutu rożnego na gola zamienił Ivan Runje. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Łukasz Sekulski.

Jagiellonia Białystok - Dinamo Batumi 4-0 (0-0)

Bramki: Gutieri Tomelin (58), Fiodor Cernych (81), Ivan Runje (88), Łukasz Sekulski (90+3).

Żółte kartki - Dinamo: Arcził Twildiani, Tornike Tarchniszwili, Nika Mgeladze.

Czerwona kartka: Tornike Tarchniszwili (75, Dinamo)